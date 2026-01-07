ASO mesleki eğitim için 4 büyük üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı

ANKARA (EKONOMİ)

ASO’dan yapılan açıklamada, protokol imza töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, diplomalı işsizliği azaltan, nitelikli istihdamı artıran, sanayinin insan kaynağı ihtiyacını öngören ve gençlere umut veren kalıcı bir iş birliği modelini hedeflediklerini belirtti.

İmzalanan protokolün, TOBB ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü”nün kapsamının hayata geçirilmesi anlamına geldiği belirtildi. Protokole göre; müfredatlar sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilecek, öğrenciler eğitim sürecinde üretim ortamıyla erken tanışacak ve mezuniyet sonrası istihdam güçlendirilecek.

Protokolle, Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksek Okulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi Tusaş Meslek Yüksek Okulu ve Hacettepe Başkent Organize Meslek Yüksek Okulu uygulama işbirliği yapılan okullar oldu.

İmza töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, nitelikli eğitim ve nitelikli personel kazanma konusunda atılan adımın önemli olduğunu belirterek, “Nitelikli eğitim, üretimin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüştüğü ölçüde anlam kazanır ve ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlar. Bu protokolün, yalnızca bir iyi niyet belgesi değil, üretime, istihdama ve gençlerimizin geleceğine doğrudan temas eden, uygulama odaklı bir iş birliği modeli olmasını önemsiyoruz” dedi. Ardıç, beceri uyumsuzluğunun giderilmesine önemli katkı verecek bir sürecin gerekliliğine işaret ederek, “diplomalı işsizliğin” istihdam sorunu olmadığını, sorunun istihdam edilebilirlik olarak tanımlanması gerektiğini kaydetti.

Seyit Ardıç, “Akademik bilginin sahada test edildiği, geri bildirimle sürekli güncellendiği bir ekosistem, ülkemizin rekabet gücünü de yukarı taşıyacaktır. İmzalan iş birliği protokolü aslında daha büyük bir dönüşümün başlangıcıdır. Amacımız; diplomalı işsizliği azaltan, nitelikli istihdamı artıran, sanayinin insan kaynağı ihtiyacını öngören ve gençlerimize umut veren kalıcı bir iş birliği modeli oluşturmaktır” diye konuştu.

“Meslek Yüksekokulları boşluğu dolduracak en stratejik eğitim kurumu”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, OECD verilerine göre 24-65 yaş işgücünde eğitim düzeyi yükseldikçe istihdamın arttığını belirterek, meslek yüksekokulu mezunlarında istihdam oranının yüzde 83 seviyesinde ölçüldüğünü kaydetti. Ardıç, “Ülkemizde ise 2024 yılı itibarıyla meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam oranı yüzde 66,4 seviyesindedir. Bu fark; mesleki eğitimi iş dünyasıyla daha güçlü bir şekilde entegre etmek zorunda olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Bugün ülkemizde doğru beceri setine sahip işgücü arzı maalesef sınırlıdır. Meslek Yüksekokullarımız, bu boşluğu kapatabilecek en stratejik eğitim kurumlarıdır” ifadesini kullandı.

Üniversitelerin sunduğu teorik altyapının sanayinin hızla değişen ihtiyaçları karşısında, atölye, saha ve üretimle daha güçlü biçimde buluşması gerektiğini vurgulayan Başkan Ardıç, bu açıdan çok kritik bir role sahip olan Meslek Yüksekokulları doğru kurgulandığında, gençleri iş hayatına hazırlayan en etkili köprülerden biri olduğunu ifade etti.

ASO olarak yaklaşımlarının üniversite–özel sektör iş birliğinin hem firmaları, hem de üniversiteleri güçlendirecek bir yapı olduğunu vurgulayan Seyit Ardıç, akademik bilgilerin sahada test edildiği, geri bildirimlerle sürekli güncellenen bir eğitim modelini önemsediklerini, nihai hedefin kalıcı istihdam sağlayacak bir yapılanma olduğunu vurguladı.

Daha nitelikli istihdam

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da meslek yüksekokullarının sahada iş yapan kurumların en önemli insan kaynağı olduğunu belirterek, “Bu iş birliği ile sanayicilerimizin işlerinin daha nitelikli olmasına ve kentin ekonomisine katkı sağlayacağımız için memnunuz” dedi. Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal da bu iş birliğinin nitelikli insan kaynağının sektörle buluşturulması açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Eğitim programların sektörün ihtiyacı doğrultusunda planlanması için yol gösterici olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ise imzalanan iş birliği protokolünün mezunların niteliğini artıracağına ve istihdama katılmalarına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu ise protokolün, nitelikli insan kaynağı ihtiyacında önemli bir boşluğu dolduracağını dile getirdi.