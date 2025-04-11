ASO Teknik Koleji ISO 21001 belgesi aldı

ANKARA (EKONOMİ)

ASO Teknik Koleji’nin Türkiye’de ilk kez bir eğitim kurumunun almaya hak kazandığı ISO 21001 belgesi, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından verildi.

Törende yaptığı konuşmada, Kolejin, “Asıl olan eğitim” ilkesiyle kurulduğunu ifade eden ASO Başkanı Seyit Ardıç, “İyi bir akademik eğitim, mesleki eğitim, yabancı dil eğitimi ve ‘geliştirilmiş kişilik’ hedefiyle başarısını her yıl katlayarak devam ettiren ASO Teknik Kolejimiz, ülkemizin kalkınması için gerekli insan gücünü de en iyi şekilde yetiştirmeye devam edecektir” dedi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise ASO Teknik Koleji’nin diğer okullara da örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek, “Öğrencilerimiz burada eğitim gördüğü için çok şanslı. Ülkemizin geleceği için insan yetiştirmek en kârlı iştir. Bu kapsamda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

ISO 21001 Belgesi, eğitim ve öğretim hizmeti sunan kurumlar için geliştirilmiş uluslararası bir yönetim sistemi standardı. Bu standart; öğrenci ve paydaş ihtiyaçlarının karşılanmasını, hizmet kalitesinin artırılmasını ve yasal-düzenleyici gerekliliklere uygunluğu hedefliyor.