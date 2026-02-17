ASO/Ardıç: Türkiye-Finlandiya arasında ticaret hacmi, 1,8 milyar dolara ulaştı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen "Finlandiya Ülke Günü" etkinliği, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Ardıç, Finlandiya'nın yüksek teknolojiye dayalı üretimi, çevre dostu sanayi politikaları ve döngüsel ekonomi yaklaşımı ile Avrupa'nın dikkat çekici ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Finlandiya'nın ekonomisi hakkında bilgi veren Ardıç, söz konusu ülkenin yaklaşık 315 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile 56 bin dolarlık kişi başına gelire sahip olduğunu belirtti.

Ardıç, döngüsel ekonominin yalnızca çevresel bir tercih değil, rekabet gücü, maliyet yönetimi ve sürdürülebilir sanayi açısından stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Finlandiya, geri dönüşüm teknolojileri, atıkların yeniden hammaddeye kazandırılması, enerji verimliliği ve yeşil üretim modelleri ile Avrupa'da öncü konumdadır. Ankara sanayisi ise metal, makine, kimya ve yapı malzemeleri başta olmak üzere, bu dönüşümü hayata geçirebilecek çok güçlü bir üretim altyapısına sahiptir. Bu noktada Finlandiyalı firmalarla kurulacak ortaklıklar, Ankara'daki üretimin daha yeşil, daha verimli ve Avrupa Birliği standartlarıyla tam uyumlu hale gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türk–Fin ortaklığı, son derece tamamlayıcıdır"

Döngüsel ekonominin yanında, inşaat ve madencilik sektörleri gibi alanların da iki ülke arasındaki işbirliği açısından stratejik olduğuna dikkati çeken Ardıç, Finlandiya'nın sürdürülebilir inşaat teknolojileri, akıllı altyapı çözümleri, madencilikte dijitalleşme ve çevresel etkileri minimize eden üretim modelleriyle dünya çapında önemli bir know-how'a sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, müteahhitlik kapasitesi, malzeme üretimi, makine ve ekipman imalatı ve nitelikli insan kaynağıyla, bu bilgi birikimini sahada uygulayabilecek güçlü bir partner olduğunun altını çizen Ardıç, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında yer alan 45 Türk firmasından, 22'sinin Ankara Sanayi Odası Üyesi olması, bu alandaki iş birliği potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek altyapı, enerji ve madencilik projelerinde Türk–Fin ortaklığı, hem finansman hem teknoloji hem de uygulama gücü açısından son derece tamamlayıcıdır."

Ardıç, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik ilişkilerin, son yıllarda istikrarlı ve gelişmeye açık bir seyir izlediğine değinerek, "2025 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi, yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin Finlandiya'ya ihracatı 526 milyon dolar, Finlandiya'dan ithalatı ise 1 milyar 311 milyon dolar düzeyindedir. Bu tablo açıkça gösteriyor ki, ticaret hacmimizde daha dengeli ve katma değeri yüksek bir yapıya geçiş için güçlü bir büyüme potansiyeline sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel olarak ise Ankara-Finlandiya ticaret hacminin 70 milyon dolar seviyesinden, 120 milyon dolar seviyesine çıktığını aktaran Ardıç, Ankara sanayisinin söz konusu ticari ilişkide ihracatçı konumuna ulaştığını kaydetti.

"Finlandiya, Türkiye ile olan ilişkisine büyük önem veriyor"

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen de Finlandiya'nın Türkiye ile olan ilişkisine büyük önem verdiğini belirterek, "Türkiye, stratejik bir ortak. İnşaat sektöründe Türkiye, uluslararası müteahhitlikte dünya genelinde ikinci sırada yer almaktadır. Türk şirketleri, kıtalar arası kritik altyapılar inşa ederek, uluslararası alanda etkileyici bir iz bırakmaktadır." dedi.

Bu etkinliğin odak noktasının, inşaat, madencilik ve döngüsel ekonomi konuları olduğunu bildiren Hamalainen, son derece stratejik olan bu sektörlerin, ekonomik büyüme, altyapı geliştirme, düşük karbonlu ve kaynak verimli sistemlere doğru küresel geçiş için merkezi öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Hamalainen, döngüsel ekonominin, Finlandiya için stratejik temel olduğunu vurgulayarak, "Finlandiya hükümeti, 2035 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmaya ve kısa süre sonra karbon negatif hale gelmeye kararlıdır." diye konuştu.