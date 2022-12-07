ASO'da görev dağılımı 14 Aralık'ta

Hüseyin GÖKÇE

Ankara Sanayi Odasında, İlçe Seçim Kurulunun yenilenmesine karar verdiği elektrik sanayi ve mobilya sanayi komitelerinde seçimler yapıldı. Ankara Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde 21. komite elektrik sanayi sektöründe oylar sarı ve mavi renklerinde kullanıldı. Sarı liste 112 mavi liste ise 62 oy aldı. 28. komite ev konut mobilya sanayinde yapılan oylamada ise kırmızı yeşil renklerde oy verildi. Kırmızı liste 47 yeşil listesi ise 60 oy aldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 21. Komiteden aday olmuştu.

Yenilenen komite seçimleri

Başkan Nurettin Özdebir, önceden açıklanan takvim çerçevesinde yapılan önceki ASO’nun meslek komiteleri seçiminde, 21 numaralı Elektrik Sanayii Komitesinde 72’ye karşı 71 oyla seçimi kazanmıştı. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonucunda, elektrik ve mobilya komitelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Yeni seçimler 7 Aralık günü yapıldı. Başkan Nurettin Özdebir’in 21 Numaralı komitedeki listesi 62 oy alınca, Başkan Nurettin Özdebir Meclis’e giremedi.

ASO Meclisi, 14 Aralık günü toplanarak yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. Seçime, cam komitesinden katılan Seyit Ardıç’ın başkan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.