ASO'dan 'melek yatırımcı' çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yaptığı konuşmada, melek yatırımcılık için güçlü bir ekosistem gerektiğini belirtti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen "Yatırımcılara ve Girişimcilere Yönelik Melek Yatırım Semineri" Odanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, yatırımda sıradanlığı aşmanın en önemli koşulunun fark yaratmak olduğunu, bunun için de yaratıcı iş fikirlerine ve finansmana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Melek yatırımcılık için son derece güçlü bir ekosistem gerektiğini vurgulayan Ardıç, "Bir tarafta güçlü iş fikirleri olanlar, bir taraftan da bu fikirlere yatırım yapma potansiyeli olan ve uzun vadede kazanacak yatırımcılar. Devlet-özel sektör iş birliğinde bu iki tarafı buluşturan sağlıklı bir ekosistem oluşturursak ikinci yüzyılımızda ekonomik ve sosyal olarak gerçekten dünya liginde üst sıralara çıkabileceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, ASO'yu "Her Fabrika Bir Kaledir" mottosuyla hareket eden ve yatırım, üretim, ihracat üçgeninde yüksek teknolojiye sahip çevreci ürünler üreten bir meslek örgütü olarak tanımladı.

"Melek yatırımcılık sistemi tüm bölgeleri kapsamalı"

ASO'nun son seçimlerinde meclis ve komitelerdeki kadın sayısının artmasının, gelecek dönemde rekabetçiliği, verimliliği ve yenilikçiliği önceleyerek Ankara'yı sanayinin de başkenti yapılmasına yönelik hedefe dev katkılar sunacağına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, son 30 senede girişimlere yapılan yatırımın sadece yüzde 2,4'ünün kadın kurucular tarafından gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu son derece düşük bir oran. Oysa kurucuları arasında kadınların yer aldığı girişimlerin değerleme oranları çok yüksek oluyor. Aramızda kadın girişimini önceleyerek çalışan girişimci sermayesi yatırım fonları var. Bu fonların ve ağların çoğalması, yenilikçi ve yaratıcı iş fikirleri olan ancak bunları hayata geçirmek için bir köşede bekleyen kadın girişimcilerin ve girişimciliği kariyer olarak seçen kadınlarımızın sayısını artıracaktır. Bu sayının artırılması ise kaliteli ve kapsayıcı büyümenin önünü daha da açacaktır, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artış adımlarını da hızlandıracaktır. Ülke olarak artık global çapta başarılara ihtiyacımız var. Bu noktada ekonomik tüm araçların bilinçli tercihler ve kapsayıcı büyümeyi destekleyici yollarla kullanılacağı melek yatırımcılık sisteminin tüm bölgelerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşmasının hayati bir önemi var."