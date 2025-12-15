ASO/Seyit Ardıç: Sanayisiz kalkınma, yazılımsız sanayi olmaz

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi” nde sektörün geldiği nokta ve geleceği masaya yatırıldı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayisiz kalkınma olmayacağını, sanayinin de yazılımsız olmayacağını bildirdi.

Sanayide kullanılan üretim hatlarının sadece çalışan tezgahlardan ibaret olmadığını söyleyen Ardıç, bunların sensörlerle veri toplayan, uzaktan izlenebilen ve yazılımla güncellenebilen akıllı sistemler haline geldiğini anlattı. Üretim sürecinin her aşamasının dijitalleştiğini kaydeden Ardıç, “Akıllı üretim sistemleriyle sanayide yeni bir paradigma inşa ediliyor. Bu süreç, yalnızca teknolojiyi değil; iş yapma biçimlerini, rekabet kurallarını ve değer zincirinin tamamını yeniden şekillendiriyor” diye konuştu

Yazılım pazarının 1,4 trilyon dolara çıkması bekleniyor

Dijital dönüşümün boyutunun küreseler verilerde net biçimde görüldüğünü söyleyen Ardıç, 731 milyar dolar seviyesinde olan yazılım pazarının 2030’a kadar 1.4 trilyon doların üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti. Sanayideki rekabetin makineye yatırım yapan ile koda, veriye ürüne yatırım yapan arasındaki farkla belirlendiğini anlatan Seyit Ardıç, özellikle yazılımda proje bazlı iş yapmaktan, ölçeklenebilir ürünler ve küresel markalar yaratmak zorunda olunduğunu vurguladı. Yazılım ürünlerinin öngörülebilir güncelleme politikalarına sahip olmasının önemine işaret eden Ardıç, “Bu çerçevede, sanayimizin yeşil dönüşümü yazılımın stratejik rolünü çok daha görünür kılıyor” dedi. Yüksek teknoloji ve yazılımda öne çıkan ülkelerin ortak noktasının net hedeflere dayalı, uzun vadeli Ar-Ge ve inovasyon politikaları olduğunu söyleyen Seyit Ardıç, ASO olarak sürecin izleyicisi değil aktif paydaşı olmak istediklerini dile getirdi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, işin hammaddesinin güvenilir veri olduğunu vurgularken, güçlü yanların yazılımla birleştirilmesi halinde çok önemli konuma gelinebileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin yeni kalkınma lokomotiflerinden birisinin yazılım sanayisi olacağını belirterek, yazılımın yeni dünyanın alfabesi olduğunu aktardı.

“Ankara merkez haline geldi”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dünyanın artık veriyle beslenen, yazılımla yönetilen bir ekosistemde ilerlediğini belirtirken, Ankara’nın da savunma sanayisinin, yüksek teknolojinin, yazılım girişimlerinin, teknoparkların, AR-GE merkezlerinin yoğunlaştığı merkez haline geldiğini söyledi. Karagözoğlu sektörün 2025 yılı ihracat hedefini 15 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çekerek, bu büyümenin istihdama da yansıdığını ve istihdamın 246 bine yükseldiğini aktardı. ASO 35 No’lu Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar ise Türkiye’de sanayinin teknolojiyle anılması için çalıştıklarını söyledi.

Başar, BTK Akademi ile işbirliği içinde hem öğrencilere hem de eğitimcilere yapay zeka alanında eğitim verdiklerini anlattı. Açılış konuşmalarından sonra, yazılım ve haberleşme alanında çalışma yürüten firmalara da ödülleri verildi. Bu kapsamda, 2023-2024 döneminde patent sayısını en fazla artıran firma ödülü “ULAK Haberleşme” ye, ihracat değerini en çok artıran firma ödülü “Aydın Yazılım” a, en fazla kadın istihdamı sağlayan firma ödülü “Akgün Yazılım” a verildi.

Zirve gelirleri ASO Eğitim Vakfı’na bağışlandı

Zirveden elde edilen tüm gelirlerin ASO Eğitim Vakfı’na bağışlandı. ASO Teknik Koleji’ne özel hazırlanan “Eğitime Destek Çeki”, ASO 1. OSB Başkanı Serdar Tütek, ASO Teknik Koleji Müdürü Mustafa Kökçü ve öğrenciler tarafından sahnede teslim alındı. Zirve kapsamında düzenlenen Python Proje Yarışmasına da katılım yüksek oldu. Toplam 30 öğrencinin katıldığı yarışmada ASO Teknik Koleji öğrencileri üçüncülük derecesi elde ettiler. ASO 1. OSB Başkanı Serdar Tütek, eğitime yapılan her katkının ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunun altını çizerek, sanayinin dijital dönüşümü için gençlerin teknolojiye erişiminin büyük önem taşıdığını vurguladı.