ASRİAD, Ekonomide nitelik odaklı dönüşüm şart

Abdullahoğlu, iş dünyasında yaşanan sorunların sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir boyut taşıdığına dikkat çekerek, “ Doğrusu iş hayatı ahlaki açıdan yorgun bir döneme girdi. Sadece iş hayatıyla sınırlı da değil aslında, ülkemizde de bu anlamda büyük bir olumsuza doğru akış var. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz birtakım tipik örnekler de bunun göstergesi oldu. Aşırı derecede mahkemelere düşen olaylar, ya da okullarda yaşanan çılgınlıklar bunların tipik göstergeleri” dedi.

Dernek olarak yeni bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Abdullahoğlu, “Biz de şöyle bir eksen ortaya koymaya gayret sarf ettik: Hem ahlaki ekseni, kimlik duyarlılığıyla güzel bir şekilde temsil edelim, hem de hem kendi iş hayatımızı, hem ülkemizin iş hayatını, hem de bölgemizin iş hayatını olabildiğince daha nitelikli seviyeye çıkarmak için çalışmak. Bizim temel sloganımız önce nitelik” diye konuştu.

Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Sıtkı Abdullahoğlu, özellikle yapay zekanın oluşturduğu fırsat ve risklere dikkat çekerek “Bütün dünyada büyük bir dönüşüm sorunu yaşanıyor ve nereye bağlanacağı, nereye evrileceği konusunda kimsenin net bir kanaati yok. Mesela şu anda en dinamik konu yapay zeka konusu. Yapay zeka şu anda üretimin bütün boyutlarında, savunma sanayisinde, bizzat sıcak savaşın içerisinde, sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, yani her alanda yapay zeka diye bir meseleyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın önemli fırsatlar sunduğunu ancak ciddi riskler de barındırdığını vurgulayan Abdullahoğlu, “Son derece önemli bir imkan, önemli bir gelişim, ama çok büyük riskler olduğuna dair de herkesin kafasında soru işaretleri var. Kendi kendini inşa eden yapay zeka dönemine geçildiğinde, bunun ne tür insani sorunlar üreteceğine dair kimsenin bir fikri yok. Bu büyük imkan, bayağı ciddi sıkıntı haline de dönüşebilir” dedi.

Yapay zeka konusunda farklı görüşler var

İstihdam konusuna da değinen Abdullahoğlu, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisinin henüz netleşmediğini belirterek, “Şu anda yapay zekanın istihdamla ilgili olumsuz etki oluşturacağına dair bir görüş var. Ama aynı zamanda bir başka görüşte Geçmişte de buna benzer bazı konularda endişeler vardı, tam aksine istihdamın artmasına katkı verdi diyor. ” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Abdullahoğlu, üretim temelli gelişimin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin imalat sanayisinden başlayarak; tarımda, hayvancılıkta, her alanda düzgün bir şekilde gelişmesini ilerlemesini sağlamak ve onunla birlikte yapay zeka gibi ileri teknolojilerin işin içerisine dahil olmasını sağlamak gibi çabalarımız var” dedi.

Enflasyonla mücadele sürecinin toplumun geniş kesimleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade eden Abdullahoğlu, “Bu bedeli aslında ağırlıklı olarak sabit gelirli insanlar ödüyorlar. İşçi, memur, emekli, maaşla çalışan herkes bu işin içerisinde” ifadelerini kullandı. İhracat ve üretim tarafında yaşanan sıkıntılara da değinen Abdullahoğlu, “Fiyat rekabeti sorunu dolayısıyla özellikle ihracatı olumsuz yönde etkileyen sonuçlar ortaya çıktı. Bundan dolayı çok sıkıntı yaşanıyor. Hatta bu sıkıntının boyutları bir hayli ilerledi. İnsanlar işletmelerini ülke dışına taşımak gibi tercihlerde bulunuyorlar” dedi.

2026 yılına ilişkin enflasyon beklentilerinin küresel gelişmeler nedeniyle değiştiğini belirten Abdullahoğlu, “2026’nın ortasında enflasyonun düşüşünü net hissedecektik. Ancak Körfez’deki savaş maliyetleri yeniden artırdı. Dolayısıyla enflasyon beklentileri yeniden değişti. Bu sadece hükümete yüklenebilecek bir fatura değil, maalesef küresel bir sorun. Umut ediyoruz ki bu barış görüşmeleri olumlu sonuçlanır ve şu ana kadarki risklerle durumu yönetmek durumunda kalırız. O zaman hedefleri yakalayamasak da yaklaşabiliriz diye ümit ediyoruz ” şeklinde konuştu.