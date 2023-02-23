ASRİAD'dan afet bölgesine 27 tırlık yardım

ASRİAD, 11 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrası sivil toplum kuruluşları, bölgedeki yaraları sarmak için tüm güçleriyle çalışıyor.

ASRİAD tarafından da depremin etkilerinin ortaya çıktığı 6 Şubat sabah saatlerinden itibaren bölgeye öncelikle afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda ayni yardımlar ulaştırıldı.

Soğuk hava şartları nedeniyle deprem bölgesine ilk olarak kışlık kıyafetler, ısıtıcı ve battaniyeler, gıda ürünleri ve su dışında, hızlı bir şekilde temin edilen jeneratörler, gerek afetzedeler için gerekse bölgedeki gönüllü kurtarma ekiplerinin hizmetine sunuldu.

Deprem felaketinden bu yana geçen 17 günlük süreçte ASRİAD Genel Merkez tarafından Genç ASRİAD iş birliği ile 27 tır dolusu gıda, su, çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık bot ve mont, uyku tulumu, bebek ve yetişkinler için temizlik ürünleri, iç çamaşırı, jeneratör, oyuncak gibi ihtiyaç malzemesi öncelikle Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine gönderildi.

İlerleyen süreçte barınma ihtiyacının giderilmesi adına ASRİAD şubeleri tarafından kamyonlarla konteyner gönderimi ve AFAD'ın kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 360 aydınlatma projektörü gönderimi yapıldı. Ayrıca sıcak yemek temin edilmesi için derneğin Van ve Batman şubelerince yemek ve ekmek araçları da depremzedelerin ihtiyaçlarına sunuldu.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine, deprem afeti sonrası İstanbul'a getirilen 1500'den fazla çocuğa oyuncak yardımında bulunuldu.

ASRİAD Genel Merkez tarafından AFAD üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yüksek miktarlarda nakdi yardım yapılırken ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 16-20 Şubat'ta şube teşkilatlarının bulunduğu Malatya ve Gaziantep illeri dışında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya giderek incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerine ilişkin ziyaretler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, yaşanan felaketin yaralarının sarılması için tüm STK'ların kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Danışman, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını, üye iş insanlarıyla birlikte bu planlamalar dahilinde yardım çalışmalarını organize ettiklerini ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar konusunda sürekliliğe önem verdiklerini bildirdi.