ASRİAD’dan “Zor zamanda iş üretmek” vurgusu

Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan küresel konjonktürün zorluklarına dikkat çekerek, ASRİAD’ın bu süreçte “iddiası olan bir STK” olarak hareket ettiğini vurguladı. Yıldız, “Kaotik bir dünyanın içinde yeni dönemin kapısını aralıyoruz. Amacımız, hem üyelerimizi hem de iş dünyasını daha güçlü bir geleceğe hazırlamak” dedi.

ASRİAD’ın dönüşüm sürecine işaret eden Yıldız, çalıştayın yalnızca bir planlama toplantısı olmadığını belirterek, “Burada her gün yenilenen ASRİAD’ın kodlarını oluşturuyoruz. Dijitalleşme, ihracat ve kurumsallaşma ekseninde üyelerimize yeni bir perspektif kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yıldız ayrıca, çalıştay sonunda ortaya konulan stratejik çerçevenin, ASRİAD’ı uluslararası ölçekte daha görünür kılacak adımlar içerdiğini dile getirdi.

Çalıştayın dikkat çeken başlıklarından biri de, İRAM araştırmacısı Oral Toğa’nın gerçekleştirdiği “Bozulan Küresel Düzen ve Yeni Bölgesel Güvenlik Fikri” başlıklı sunum oldu. Toğa, özellikle Orta Doğu ekseninde yaşanan gelişmelerin küresel ekonomik ve siyasi dengeleri nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir analiz sunarken; İran, ABD ve İsrail arasında şekillenen gerilimlerin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Sunumda ayrıca, artan gerilimlere rağmen bölgesel iş birliklerinin güçlenme ihtimali ve bunun ekonomik yansımaları da ele alındı.

Stratejik öncelikler arama konferansında belirlendi

Program kapsamında gerçekleştirilen arama konferanslarında, “ASRİAD’ın yeni dönemde öncelikli alanları” ve “stratejik yol haritası” başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Komisyon bazlı çalışmaların planlandığı oturumlarda, Eylül ayına kadar hayata geçirilecek faaliyetler netleştirildi. Çalıştayın en dikkat çekici çıktısı ise yayımlanan Sonuç Bildirgesi oldu. Bildirgede, küresel sistemin derin bir krizden geçtiği vurgulanarak, mevcut tablo “insanlık adına büyük bir utanç dönemi” olarak tanımlandı. Küresel ölçekte adalet mekanizmalarının zayıfladığına dikkat çekilen bildirgede, buna rağmen Türkiye’nin izlediği politikalarla “barış adası” olma konumunu koruduğu ve riskleri yönetebilen ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ekonomi ve iş dünyasına yönelik kritik uyarılar

Sonuç Bildirgesi’nde iş dünyasını doğrudan ilgilendiren önemli tespitler de yer aldı:

Enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artışın yeniden enflasyonist baskı oluşturabileceği, küresel savaş risklerinin, ekonomik dengeler üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği, dezenflasyon sürecine rağmen mevcut politikaların yeni gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gerektiği, döviz kuru politikalarının ihracatı destekleyecek şekilde revize edilmesinin önem kazandığı, dijitalleşme, ihracat ve verimlilik vurgusu bildirgede öne çıkan bir diğer başlık ise şirketlerin dönüşüm ihtiyacı oldu.



Buna göre; işletmelerin dijitalleşme, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında kapasite artırması, ihracat odaklı büyüme modelinin güçlendirilmesi, verimlilik, markalaşma ve kalite yönetimi gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ASRİAD’dan küresel açılım ve temsilcilik hedefi

ASRİAD’ın uluslararası yapılanmasına da dikkat çekilen bildirgede, belirlenen ülkelerde temsilcilik açılması ve iş hinterlandının genişletilmesiyle, yeni oluşan bölgesel ekonomik ve güvenlik hatlarına katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Bildirgede ayrıca, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin daha etkin kullanılması için kamu, üniversite ve özel sektör iş birliklerinin artırılması gerektiği ifade edilirken; AR-GE, inovasyon ve nitelikli insan kaynağına yapılacak yatırımların kritik rol oynayacağına dikkat çekildi.

Sonuç Bildirgesi’nin en net mesajlarından biri ise, zorlu küresel şartlara rağmen ASRİAD’ın üretim, katkı ve sorumluluk odağını koruyacağı oldu. Dernek, hem ekonomik alanda hem de küresel ölçekte hakkaniyet mücadelesini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, yeni dönemde daha aktif ve etkili bir yapı hedeflediğini ortaya koydu.