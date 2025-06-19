Asrın inşasında 250 bininci deprem konutu: Nerede kaç konut yapıldı?

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor.

Devlet, depremler sonrasında hızla harekete geçerek afetzedeleri güvenli ve kalıcı konutlara yerleştirmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Bu çalışmalar kapsamında yürütülen “Asrın İnşa Seferberliği” çerçevesinde tamamlanan 250 bininci konut, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenle hak sahibine teslim edilecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılacak törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak.

Törende, AFAD'a canlı bağlantı yapılarak kura çekimi gerçekleştirilecek, Malatya, Adıyaman ve Hatay'daki anahtar teslimleri de eş zamanlı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine canlı bağlantıyla katılacak.

Nerede ne kadar deprem konutu inşa edildi

Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek.

Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.

Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:

Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683

Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307

Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261

Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49

Sivas: 85 konut

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak.

En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.