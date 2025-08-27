ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyım atandı! Sahibi Emin Öner 'casusluk'tan gözaltında

Savunma sanayi şirketi ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında ‘FETÖ’ye üye olma’ ve ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle, faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan da ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.