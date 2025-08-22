Astor Enerji bilançosunu açıkladı! Net karı yüzde 8 arttı

Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıkladı.

Net kar yüzde 8 artarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı

Astor Enerji, 2025 yılının ilk altı ayında özkaynak büyüklüğünü 26,2 milyar TL’ye çıkarırken, toplam varlıklarını 2024 yıl sonuna göre yüzde 7 artışla 38,2 milyar TL seviyesine taşıdı. Aynı dönemde net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1,9 milyar TL’ye ulaştı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise şirket, net kârını 894 milyon TL’den 912 milyon TL’ye yükseltti. Net nakit pozisyonu 6,9 milyar TL olarak gerçekleşen Astor Enerji, finansal borçlarını toplam varlıklarının sadece yüzde 9’u düzeyinde tutarak bilanço yapısını korudu. Şirketin hazır değerleri ise 10,4 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam yatırım harcaması 38 milyon ABD doları oldu

Şirketin 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği toplam yatırım harcaması 38 milyon ABD doları oldu.

Şirketin 2025 yılı ikinci çeyreğinde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemi seviyelerinde gerçekleşti. Ancak brüt kârını yüzde 7, FAVÖK’ünü yüzde 8, net kârını ise yüzde 2 artırarak kârlılığını yükseltti. Brüt kâr marjı 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 40 iken 2025’in aynı döneminde yüzde 43’e çıktı. FAVÖK marjı da yüzde 34’ten yüzde 37’ye yükseldi.

Yurtdışı satışları yıllık bazda yüzde 10 arttı

Astor Enerji, 2025’in ilk yarısında yurtdışı satışlarını yıllık bazda yüzde 10 artırarak 6,7 milyar TL’ye taşıdı. Böylece ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 50’ye ulaştı. 2024 yıl sonunda yüzde 38 olan bu oran, 2025’in ilk yarısında belirlenen yüzde 48 hedefini aştı.

Şirketin ürünleri bugün 100’den fazla ülkede tercih edilirken, ihracatın yüzde 40’ı Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 25’i Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya, yüzde 10’u ise Birleşik Krallık’a gerçekleştirildi.

Bilanço yüzde 71 oranında özkaynaklarla finanse edildi

Astor Enerji, bilançosunu yüzde 71 oranında özkaynaklarla finanse ederek mali durumunu korudu. Net ihracatçı kimliğiyle dikkat çeken şirketin, 2025 Haziran itibarıyla net yabancı para pozisyonu 2,6 milyar TL oldu.

Çalışan sayısı 2025’in ilk yarısında 232 kişi arttı

Şirketin 2024 yılında 2.122 olan çalışan sayısı, 2025 yılının ilk yarısında 232 kişilik artışla 2.354’e ulaştı. Ar-Ge odaklı üretim anlayışını sürdürerek TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliklerini devam ettiren Astor Enerji, dağıtım ve güç transformatörleri ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip bulunuyor.

45 ilde 595 adet şarj ünitesi devreye alındı

Astor Enerji, geleneksel üretim faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve şarj altyapısına da yatırım yaptı. 30 Haziran 2025 itibarıyla 45 ilde 595 adet elektrikli araç şarj ünitesi devreye alındı.

“Global pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz”

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan yaptığı açıklamada, “2025 yılının ilk yarısında sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda finansal ve operasyonel sonuçlarımızı güçlendirdik. Yurt dışı satışlarımızın toplam gelirler içindeki payının yüzde 50’ye ulaşması, global pazarlardaki konumumuzu daha da pekiştirmiştir. Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı, yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarımızla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.