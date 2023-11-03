Astor Enerji ceza ödeyerek trafo ihracatında önceliği Ukrayna'ya verdi

Ukrayna'yı geçen yıl Şubat ayında işgal eden Rusya kış aylarında ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısını hedef alan füze saldırıları düzenledi. Saldırılar ülkede geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

NATO ülkelerinin yardımıyla hava savunma sistemini tahkim eden Ukrayna, buna rağmen elektrik altyapısına yönelik Rusya'nın kış aylarında başlaması muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapıyor.

Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirketin çeyrek dönem sonuçları hakkında düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın soruları üzerine Ukrayna'nın tüm ihracat müşterileri içinde öncelikli olduğunu ifade etti.

Astor, Mayıs-Eylül döneminde Ukrayna'nın iletim sistemi operatörü Ukrenergo'dan 32 milyon dolar, Ukrayna'da kullanılmak üzere ABD'li bir şirketten ise 14 milyon dolar tutarında sipariş aldı.

Ukrayna ilk sırada

Geçgel, Ukrayna'ya imalat ve ihracat için öncelik verilip verilmediği sorusuna, "Çok süratli şekilde Ukrayna'ya ilk trafomuzu gönderdik, şu anda imalatlar devam ediyor. Ukrayna'yı ilk sıraya aldık. (Başka siparişlerin önüne almak için) bir ceza bedeli var onu ödedik ve önceliğe aldık. Zor durumdalar, enerjisiz olmuyor" dedi.

Şebeke saldırılarının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştüğünü ve Ukrayna'nın Türkiye'deki ekipman üreticileri ile bağlantı kurduğunu ifade eden Geçgel, "Ciddi bir talep var. Bize ve firmamıza çok güveniyorlar. Bizim Türkiye'de elektrik sektörü üreticileri olarak Ankara'da toplandık. Ukraynalı bir yetkili ile hep beraber görüştük. Bir ürün alınacaksa Astor üzerinden alınıp (Ukrayna'ya) öyle ihraç edilecek" dedi.

Ukrayna, Irak ve İspanya gibi pazarlar başta olmak üzere ihracat gelirlerini artırmayı hedefleyen ve bu yıl borsada işlem görmeye başlayan Astor Enerji, yılın dokuz aylık döneminde 407 milyon dolar olan satış gelirlerinin yüzde 34'ünü, yani yaklaşık 138 milyon dolarını ihracattan elde etti