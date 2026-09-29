Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti üç ayda yarıya indi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.

Fon soruşturmasında Astor Enerji'nin adının geçmesi şirketin taban serisi yapmasına neden oldu. Bu durum, Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in servetini doğrudan etkiledi. Forbes listesine göre Geçgel'in serveti 2,7 milyar dolara geriledi.

Forbes Türkiye, 2018'deki görüşmeden sonra Geçgel için 'Trafo Kralı' başlığını atmıştı. Geçgel, haziran ayında servetini 5,3 milyar dolara yükseltmişti. Hatta o dönem Murat Ülker'i geçmeye çok yaklaşmıştı.

Astor hisseleri haziranda zirveyi gördüğü 363 lira seviyesinden geriledi. Buna rağmen Geçgel, Forbes listesinde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos'taki fon düzenlemesiyle hisseler düşüşe geçti.

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre hisseler 28 Ağustos'ta 350 lira seviyesinden işlem görüyordu. Eylül ayına ise yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 316 liradan başladı. Geçgel'in Astor'dan kaynaklanan serveti buna rağmen 4 milyar doların üzerindeydi.

Eylül ortasında başlayan fon soruşturmasında Astor ve Geçgel'in de adı geçti. Soruşturma haberinin ardından şirket hisseleri borsada iki gündür üst üste taban yapıyor. Astor hisselerinin pay başına değeri 211,70 kuruşa kadar düştü.

Astor Enerji'nin toplam piyasa değeri 211,28 milyar liraya geriledi. Bu rakam güncel kurla 4,31 milyar dolara denk geliyor. Şirketin piyasa değeri haziran ayında 8,2 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Piyasa değerindeki bu sert düşüş, Geçgel'in servetini eritti. Serveti 2,7 milyar dolarla neredeyse yarı yarıya azaldı. Geçgel, bu kayıpla Türk milyarderler sıralamasında ilk beşin dışına çıktı.

Şirket cephesinden yatırımcılara resmi durum bildirimi

Astor Enerji, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcıları bilgilendirdi. Şirket, "Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmekte olup, süreç şirketimizce yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Yatırımcıların soruları üzerine şirketin fon yatırımlarının detayları da paylaşıldı. Astor Enerji, üç farklı fonda toplam 376,6 milyon lira yatırımı olduğunu vurguladı. Şirket ayrıca, "Şirketimizin Tera Grubu şirketleri veya fonlarında, ayrıca Pusula grubu şirketleri ve fonlarında bugüne kadar herhangi bir yatırımı olmamıştır" ifadesini kullandı.

Fon soruşturmasındaki tüm malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talep etmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirmeleriyle bu tedbir kararlarının tümü iptal edildi. Tedbirin Astor'u kapsayan kısmı da daha öncesinde kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki şüpheli fon hareketleri inceleniyor. Savcılık yazısında, fon sahiplerinin hisse alımlarıyla suni talep oluşturduğu vurgulanmıştı. Ardından bu hisselerin fonlara satılarak değerlerin haksız şekilde artırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin yanı sıra aile yakınlarının da malvarlıklarına tedbir talep edilmişti. İlgili kurumlardan bu kişilerin taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti istenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürece ilişkin "Paranın izini sonuna kadar süreceğiz" değerlendirmesini yaptı.