Astor şirket sahibi Feridun Geçgel’in Türkiye'ye girişi sırasında pasaportuna el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, ABD’den İstanbul’a giriş yapmak üzere limana gelen Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna el konuldu.
Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel, yaptığı açıklama ile Türkiye'ye döndüğünü açıklamıştı.
Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD’den giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel’in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.