Astor/Enver Geçgel'in mal varlığına neden el konuldu, serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

ENVER GEÇGEL'İN MAL VARLIĞINA NEDEN TEDBİR KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına ve şirket hisselerine tedbir kararı uygulandı.

ENVER GEÇGEL'İN SERVETİ NE KADAR?

Enver Geçgel'in serveti, Astor Enerji'deki hisse payları, enerji, güneş santrali yatırımları ve 2024 yılında kurarak karayolu taşımacılığı sektörüne dahil ettiği Enver Geçgel Turizm şirketinin piyasa değeri göz önüne alındığında 1 milyar dolar seviyesinde olduğu öne sürülüyor.

ENVER GEÇGEL KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında dünyaya gelen Enver Geçgel, 50 yaşındadır.

ENVER GEÇGEL NERELİ?

Enver Geçgel, aslen Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindendir.

ENVER GEÇGEL EVLİ Mİ?

Enver Geçgel'in medeni durumuna ilişkin bilgi bulunmuyor.

ENVER GEÇGEL KİMDİR?

Enver Geçgel, 1976 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Suruç'ta, lise eğitimini ise Antalya'da yatılı olarak tamamladıktan sonra Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 2004 yılında Özgüney Elektrik firmasında elektrik-elektronik malzeme satışları ve transformatör ticareti ile adım attı; ardından Bese marka transformatör fabrikasını satın alarak elektromekanik imalat sektörüne girdi.

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni fabrikada üretim kapasitesini artırdı ve Ar-Ge projeleriyle yüksek gerilim seviyesinde güç transformatörleri üretilmesini sağladı. 2018 yılından itibaren yenilenebilir enerji alanına yönelerek güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları hayata geçirdi; bugün Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa gibi illerde 100 MW üzerinde kurulu güce sahip GES projelerinin sahibi oldu. 2017 yılından itibaren Astor Enerji A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürüten Geçgel, 2022 yılından bu yana şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.