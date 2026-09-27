Astor'un sahibi Feridun Geçgel serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli? Feridun Geçgel'in mal varlığına neden el konuldu?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

FERİDUN GEÇGEL'İN MAL VARLIĞINA NEDEN TEDBİR KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir fon soruşturması kapsamında, aralarında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in de bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına ve şirketlerine tedbir kararı uygulandı.

FERİDUN GEÇGEL'İN SERVETİ NE KADAR?

Forbes'un 2026 yılı verilerine Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel'in net serveti dönem içinde 4 milyar dolar ile 5,3 milyar dolar arasında değişiklik gösterdi. Geçgel bu rakamla Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında üst sıralarda yer aldı.

FERİDUN GEÇGEL KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında dünyaya gelen Feridun Geçgel, 56 yaşındadır.

FERİDUN GEÇGEL NERELİ?

Feridun Geçgel, aslen Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindendir.

FERİDUN GEÇGEL EVLİ Mİ?

Feridun Geçgel evlidir;.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğan Türk iş insanı ve sanayicidir. Lise eğitiminin ardından ticaret hayatına adım atan Geçgel, ilk olarak Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik ve elektronik malzeme satışları ile transformatör alım satımı gerçekleştirdi.

2005 yılında ailesiyle birlikte Astor Transformatör şirketini satın alarak üretim faaliyetlerini İstanbul'da sürdürdü; ardından 2015 yılında tüm operasyonları Ankara'da birleştirdi. Astor Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Geçgel, enerji sektöründeki yatırımları ve Türkiye ekonomisinde öne çıkan büyük servetiyle tanınmaktadır.