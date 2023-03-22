Asya borsaları primli seyretti

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün Fed'in açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Japonya'da hükümet artan enerji maliyetlerine tedbir olarak düşük gelirli ailelere 30 bin yen yardım yapacağını duyururken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri Ukrayna krizinde çatışmaların durdurulması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.417 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.265 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 27.466 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 132,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,1 artışla 58.145 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 19.597 puanda seyrediyor.