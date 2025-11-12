Asya çeliği zayıf taleple bükülüyor

Asya çelik sektörü, 2025’in son çeyreğine üretim fazlası, zayıf tüketim ve artan ticaret engelleriyle ihracatı güçlü görünse de kârlılığın düşmesi, Hindistan ve Vietnam’daki koruma önlemleriyle birleştiğinde bölgesel fiyatların üzerindeki baskıyı artırıyor. Analistler, 2026 başına kadar fiyatlarda kalıcı bir toparlanma beklenmediğini, Asya piyasalarının küresel durgunluk olarak ılımlı bir görünüm sergileyeceğini söylüyor.

Kış aylarının gelmesiyle Çin’de inşaat faaliyetleri yavaşlarken, yerli talebin azalması ihracatı yeniden gündeme taşıdı. Çin’in çelik ihracatı eylül ve ekim aylarında gösterse de yıl genelinde 110 milyon metrik ton civarında paralel seyretmesi bekleniyor. Çin hükümetinin ekim itibarıyla vergi avantajı sağlayan ihracat kanallarını denetim altına alması, bazı siparişlerin öne çekilmesine yol açarken, genel ihracat performansını sınırladı. düşük seyretmesi ve jeopolitik belirsizliklerin artması nedeniyle, Çinli üreticilerin üretim artışını sürdüremeyeceğini öngörüyor.

Ticaret engelleri fiyatları baskılıyor

S&P Global tarafından yapılan analize göre, sıcak haddelenmiş sac (HRC) piyasası, son dönemde Güneydoğu Asya’da artan korumacı önlemler nedeniyle zorlanıyor. Vietnam, eylül menşeli geniş sac ürünleri için damping soruşturması başlattı; bu karar, temmuzda uygulamaya giren yüzde 23–28 arası ek vergilerin devamı niteliğinde oldu. Bu gelişme üzerine Çinli üreticilerin bölgeye sevkiyatı yavaşlarken, Malezya, Endonezya ve Hindistan alternatif tedarikçiler olarak öne çıktı. Hindistanlı üreticiler, eylül sonunda 3 mm kalınlığındaki HRC’yi Vietnam’a ton başına 507 dolar (CFR) fiyatla rekabete katıldı. verilerine göre, Çin dışı tedarikçilerden Vietnam’a yapılan HRC sevkiyatları, ikinci çeyrekteki 13 işlemden üçüncü çeyrekte 25’e yükseldi. Ancak Hindistan’da da korumacı eğilimler güçleniyor. Ülke, nisan ayında yüzde 12 oranında koruma vergisi getirirken, Vietnam menşeli HRC için de antidamping soruşturması başlattı. Bu önlemler sonucunda Hindistan’ın bitmiş çelik ithalatı nisan-eylül döneminde yüzde 29,4 geriledi.

Çin çeliği Suudi Arabistan’a yöneldi

Asya’daki istikrarlı talep ve Ortadoğu’daki yeni pazarlardaki büyümeyle artan korumacılık dalgasının dengelenmesiyle yoğun bir şekilde çelik ihracatına devam ediyor.

Suudi Arabistan bu yıl popüler bir destinasyon haline geldi.

Çinli çelik üreticileri, bu yılın ilk dokuz ayında krallığa yaptıkları sevkiyatları yıllık bazda yüzde 41 artırarak 4,8 milyon tona çıkardı.

Ajansın Çin gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, bu, büyük pazarlar arasında en büyük artış. Çin'den Suudi Arabistan'a uzun ürün ihracatı bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarken, yarı mamul arzı altı kattan fazla arttı. Ancak, krallığın 500 milyar dolarlık fütüristik Neom şehri mega projesini terk edip başka alanlara odaklanması nedeniyle, bu talebin devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Çin'in çelik ürünleri ihracatında dokuz aylık dönemde en önemli artışlar yıllık bazda yüzde 32.5 ile Filipinler'e, yüzde 27.5 ile Endonezya'ya ve yüzde 26.8 ile Tayland’a görüldü. Aynı dönemde, Vietnam ve Güney Kore’ye yapılan çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda sırasıyla yüzde 24,8 ve yüzde 6,1 oranında düştü. Bloomberg Intelligence’a göre, Çin'in genel ihracat rakamlarının gerisinde kalan ülkelere ilişkin veriler, ihracatın daha az kısıtlamaya sahip pazarlara yönlendirildiğini gösteriyor.

Çin’in yarı mamul ihracatı hızlandı

Küresel talep zayıfl asa da Çin, arz fazlasını yönetebilmek için yarı mamul ihracatını artırdı. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, ülkenin yarı mamul çelik ihracatı ikinci çeyrekteki 628 bin ton ortalamasından, temmuzda 852 bin tona, ağustosta ise 1,14 milyon tona yükseldi. Bu ihracatın büyük bölümünü kare kütük oluşturdu. Piyasa kaynaklarına göre, ihracattaki olası düşüş, dördüncü çeyrekte iç piyasada arz fazlası yaratabilir.