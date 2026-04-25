Asya Kalkınma Bankası kredilerine KKDF sıfırlandı
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin, Asya Kalkınma Bankasından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, yüzde 0 olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
