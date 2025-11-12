Asya Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 7 milyar dolarlık finansman planı

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda, Hazine Bakanı Şimşek ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabından yapılan paylaşımda, “Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Sayın Masato Kanda, 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize ilk resmî ziyaretini gerçekleştirmektedir. Ziyaret kapsamında Sayın Kanda, 12 Kasım’da (bugün) Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile görüşmüştür” denildi.

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Sayın Masato Kanda, 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize ilk resmî ziyaretini gerçekleştirmektedir. Ziyaret kapsamında Sayın Kanda, 12 Kasım’da (bugün) Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile görüşmüştür. pic.twitter.com/GKDN42zRJo — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 12, 2025

AKB’den Türkiye’ye 3 milyar dolarlık finansman planı

Açıklamada, AKB’nin Türkiye’ye gelecek iki yılda 3’er milyar dolarlık finansman planı olduğunu belirtildi. Bakanlık açıklaması şu şekilde oldu:

“Görüşmede, Türkiye’nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu AKB’de, 2024 yılında bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından ortaya çıkan yeni iş birliği imkanları kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bu statü değişikliği ile birlikte, kamu ve özel sektörümüzün Banka’nın uygun koşullu finansman ve teknik destek imkanlarından faydalanması mümkün hale gelmiştir.

Desteklerin içeriğinde neler var?

Toplantı sırasında, Banka tarafından 2025-2027 döneminde ülkemizde yürütülecek faaliyetlerin genel çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanan ve ülkemizin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi (Interim Country Partnership Strategy-ICPS) tanıtılmıştır. Strateji kapsamında; şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma süreci ve afetlere karşı dirençli altyapının güçlendirilmesi, beşerî sermayenin geliştirilmesi, su, gıda ve enerji güvenliğinin artırılmasına yönelik kalkınma projelerinin desteklenmesi, ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyon alanlarında Türkiye’nin bölgesel merkez konumunun güçlendirilmesi ve Orta Koridor girişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Finansman planı

AKB, ülkemizdeki kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar; 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planlamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü iş birliği sayesinde, Türkiye güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı haline gelmiştir. Bugün itibarıyla bu kuruluşlarla (Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası) yürütülen projelerin toplam aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Bu güçlü iş birliği, ekonomi programımıza duyulan uluslararası güvenin somut bir göstergesidir.”