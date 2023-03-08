ATA GYO'nun 2022 kârı 161,72 milyon TL oldu

ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2022 finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yıl sonu itibarıyla gelirlerini yıllık bazda yüzde 1839 artırarak 89,47 milyon TL’ye çıkaran ATA GYO’nun net karı ise, yüzde 944 artışla 161,72 milyon TL’ye ulaştı.

ATA GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu; Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremler sonucunda birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve çekilen sıkıntılardan dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederek; “ATA Grubu olarak yaraların bir nebze daha sarılabilmesi adına, yetkili kuruluşlar vasıtasıyla ilk günden itibaren grup yardımlarımız devam etmektedir. Ülkemizi yasa boğan depremin gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor, yaralarımızın bir an önce sarılmasını diliyoruz” dedi.

Kurdoğlu 2022 Yıl sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde; “ATA GYO olarak, 2022 yılı finansal sonuçlarımızdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. 2022 sonu itibarıyla, gelirimiz yıllık bazda yüzde 1839 artarak 89,47 Milyon TL’ye ulaştı. Net Karımız yüzde 944 artarak 161,72 Milyon TL oldu. Portföyümüze dahil ettiğimiz; Çanakkale, Tekirdağ AtaCorner/Süleymanpaşa, Kayseri/Talas ve AtaCorner Lüleburgaz projelerimizin değer artış oranları yaklaşık yüzde 122 ile yüzde 370 arasında artış göstererek sevindirici seviyelere ulaştı. Türkiye’nin önemli kurumsal markalarının kiracısı olduğu, bazılarında kiralama süreçlerimizin devam ettiği gayrimenkullerimizin, 2023 yılında da beklentilerimiz doğrultusunda finansallarımıza önemli katkılar yapmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“2023 yılına güçlü bir bilanço ile giriş yapıyoruz”

2022 senesi başında yaklaşık 74 Milyon TL olan borçlanma yükümlülüklerini sene içerisinde tamamen ödeyerek bilançolarını daha güçlü hale getirdiklerine işaret eden Kurdoğlu; “2022 sene sonu itibarıyla toplam ekspertiz değeri 40.5 Milyon TL olan, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 6 adet gayrimenkulümüzün satışını, planlarımız doğrultusunda 81,65 Milyon TL olarak gerçekleştirdik. Bu satış ile önceki yılın ekspertiz değerine göre, %175 değer artışı elde ederken, rekor düzeyde artan karlılığımıza, önemli katkı sağladık. ATA GYO olarak, çok başarılı bir yılın ardından 2023 yılına güçlü bir bilanço ile giriş yapıyoruz. Bu yıl da, mevcut yatırımlarımıza odaklanmaya devam ederken, yenilikçi yaklaşımlarımız ve kapsamlı projelendirme süreçlerimiz ile; sürdürülebilir büyüme ve karlılığımıza katkı sağlayacak, kira getirisi yüksek ve değer kazancı sağlayan yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.