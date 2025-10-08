  1. Ekonomim
Ata tohumu siyez buğdayı, Düzce topraklarında yeniden hayat bulacak

Düzce Belediyesi, Tarım Akademisi'nde yürüttüğü projeyle Kastamonu’dan getirilen siyez buğdayı tohumlarını toprakla buluşturdu.

Düzce Belediyesi, tarımsal üretimde yerel çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla başlattığı Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, Türkiye’nin en eski buğday türlerinden biri olarak bilinen siyezi Düzce topraklarıyla buluşturdu.

Kastamonu’dan getirtilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi

Tarım Akademisi Başkanı Mücella Öztürk’ün gözetiminde, siyez buğdayının anavatanı Kastamonu’dan getirtilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi. Proje ile Anadolu’nun binlerce yıllık tarım kültürünün yaşayan mirası olan siyez buğdayı tohumlarının çoğaltılması, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi ve Düzce’de siyez buğdayı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Doğal tarım yöntemleriyle üretim yapan Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, yanmış hayvan gübresiyle karıştırılan toprağa ekilen siyez buğdayını suni gübre kullanmadan tamamen doğal şekilde yetiştirecek.

Siyez buğdayı, yüksek besin değeri ve korunmuş genetik yapısıyla dikkat çekiyor. Projenin ilerleyen aşamalarında elde edilecek siyez tohumlarının daha geniş alanlarda ekilerek üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

