Ata Yatırım'ın endeks beklentisi 19.000

ZEYNEP AKTAŞ

Ekonomi yönetiminin uyguladığı dezenflasyon programı meyvelerini vermeye başlarken, sermaye piyasalarının köklü kurumlarından Ata Yatırım’ın Genel Müdürü Alphan Akiz ile 2026 yılına dair makroekonomik yol haritasını konuştuk. Enflasyonun %23 seviyelerine gerileyeceği ve faiz indirim döngüsünün hız kazanacağı bir senaryoyu baz alan Akiz, BIST 100 Endeksi için 19.000’i işaret etti. Akiz’in çizdiği tablo, rakamların ötesinde, aynı zamanda finansın felsefesini değiştirecek teknolojik bir dönüşümden oluşuyor.

Reel faiz korunacak

Alphan Akiz’e göre, 2026 ekonomide taşların yerine oturduğu normalleşme yılı olacak. Temel senaryosunda enflasyonun (TÜFE) 2025’teki %31 seviyelerinden 2026 sonunda %23’e düşmesini beklediğini vurguluyor. Bu düşüşe paralel olarak para politikasında da gevşeme bekliyor. Politika faizinin 2026 sonu itibarıyla kademeli olarak %28’e inmesini öngörüyor.

Akiz, makro tablonun sermaye piyasaları için en büyük katalizör olacağını belirtiyor: “Enflasyonun dizginlendiği ve paranın maliyetinin öngörülebilir olduğu bir ortamda, hisse senedi piyasası gerçek değerlemesine ulaşacak. BIST 100 için 15.000 seviyesinden 19.000 puana revize ettiğimiz hedefimiz, %37’lik bir yukarı yönlü potansiyele işaret etse de, seçici hisselerde bu oran çok daha yüksek olacak.”

Sanayide %80 getiri potansiyeli

Piyasanın en çok merak ettiği hangi sektörlerin öne çıkacağı sorusuna Alphan Akiz’in cevabı oldukça dikkat çekici. Faizlerin yüksek seyrettiği ve likiditenin sıkışık olduğu dönemde bankacılık sektörünün piyasayı taşıdığını hatırlatan Akiz, faiz indirim döngüsüyle birlikte sanayi şirketlerinin yeniden bayrağı devralacağını öngörüyor: “Bankacılık çarpanları halen cazip, ancak faiz indirimlerinin başlamasıyla asıl hareket sanayi tarafında yaşanacak” diyen Akiz, özellikle finansal borçluluğunu yönetebilen ve döviz kazandırıcı faaliyetleri olan sanayi devlerinde %70-80 bandında bir getiri potansiyeli beklediklerini ifade ediyor. Havacılık, enerji ve perakende sektörleri de Ata Yatırım’ın radarındaki öncelikli alanlar olarak listede yer alıyor.

Robotlar yatırımcının emrinde

Stratejilerinin kesişim kümesinde teknolojinin yer aldığını hatırlatıyor. Ata Yatırım’ı bir aracı kurumdan finansal teknoloji şirketine dönüştüren Agentic AI (Ajan Yapay Zeka) modelleri, operasyonel yükü sırtlarken, insan kaynağını stratejiye yönlendiriyor. Akiz süreci şöyle özetliyor: “Eskiden piyasayı koklardık, şimdi bürolara yapay zeka sunucuları kuruyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla algoritmik trading’i demokratikleştiriyoruz. Milyon dolarlık robotların tekelindeki gücü, Portföy+ ürünüyle küçük yatırımcının cep telefonlarına indiriyoruz. Yatırımcının yerine piyasaları 7/24 izleyen ve yatırım hedeflerine uygun enstrümanlar arası geçiş yapabilen bir yapay zeka var artık.”

Ata Yatırım’ın 2026 yol haritası: