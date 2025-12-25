ATAP, Ufuk Avrupa Programı’nda 2025 yılı bilgi çoğaltıcısı oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, bu görevin, ATAP’ın ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerindeki rolünü güçlendireceğini belirterek, Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası iş birliklerinin daha sistematik ve görünür hale gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, ATAP’ın araştırmacılar, girişimciler ve kurumlar için güncel fon fırsatlarına zamanında erişim sağlama amacında olduğu ifade edildi.

Saraç, Bilgi Çoğaltıcısı olarak, Avrupa Birliği fonlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlanacağını ve üniversiteler, teknoparklar, kamu kurumları ve girişimcilerin proje geliştirme kapasitelerinin artırılacağını belirtti. Bu süreç, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor. Bilgi Çoğaltıcılığı, Ar-Ge projeleri ve fon imkanlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılmasını, yerel kapasitenin artırılmasını ve ekosistemin güçlendirilmesini amaçlıyor. Bu yapı sayesinde araştırmacılar ve diğer paydaşlar, Avrupa Birliği fonlarına doğrudan erişim sağlayacak.