Atatürk Orman Çiftliği'nde bir taşınmaz depo olarak kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 3 bin 490 metrekarelik taşınmazın depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 180 bin lira, geçici teminat tutarı da 194 bin 400 lira olarak belirlendi.

İhalede oluşacak kira bedelinin 3 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacak.

İhale, 23 Mart saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

