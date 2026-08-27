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Atatürk Orman Çiftliği'ndeki iki taşınmaz depo olarak kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait iki taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere bir yıllığına kiraya verilecek.

Haber Merkezi
AA
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Atatürk Orman Çiftliği'ndeki iki taşınmaz depo olarak kiralanacak
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Atatürk Orman Çiftliği'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 879 metrekarelik ve 922 metrekarelik iki taşınmazın depo olarak kullanılmak üzere bir yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler için tahmini bedeller aylık KDV hariç 132 bin lira ve 139 bin lira, geçici teminat tutarları da 47 bin 520 lira ve 50 bin 40 lira olarak belirlendi.

İhalede oluşacak kira bedelinin bir yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacak.

İhaleler ilk taşınmaz için 8 Eylül'de, diğer taşınmaz için 7 Eylül saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

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