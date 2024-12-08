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Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait park alanı, halkın dinlenme, yiyecek ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek.

Haber Merkezi
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Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan ve imar planında "park alanı" olarak tanımlanan 3 bin 355 metrekare taşınmazın, halka açık dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere peyzaj alanları ve yiyecek ihtiyaçlarının da karşılandığı mekan olarak 10 yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 139 bin 191 lira, geçici teminat tutarı da 501 bin 89 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat tutarı olarak alınacak.

İhale, 19 Aralık saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

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