Atatürk'ün mirası TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti
TCG Savarona, İstanbul Boğazı geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere mevkiine ulaşarak demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.