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Atatürk'ün mirası TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti

TCG Savarona, İstanbul Boğazı geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
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Atatürk'ün mirası TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.

Atatürk'ün mirası TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti - Resim : 1

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere mevkiine ulaşarak demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.