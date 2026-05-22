ATB/Çandır: Tarımda enerji ve gübre fiyatları aylık yüzde 10’a yaklaştı

FİKRİ CİNOKUR

Tarım-GFE'nin Mart ayında aylık yüzde 3,89 arttığını belirten Çandır, şunları kaydetti: "Bu rakam, endeksin ölçülmeye başlandığı 2015 yılından itibaren Mart ayları ortalamasının (2,22) yüzde 75 üzerinde ilan edilmiştir. Tarım-GFE Mart ayında yıllık yüzde 34,26 ilan edildi. Bu yıllık rakam, son 10 yılın Mart ayları ortalamasının (31,65) yüzde 8 üzerine çıkmıştır. Mart ayı için açıklanan tarımsal girdi fiyatları enflasyonu, bir önceki aya göre aylıkta ve yıllıkta yükseliş göstermiştir. 10 yıllık Mart ayı ortalamalarına göre bakıldığında aylıkta ve yıllıkta ortalama üstü ciddi artış göstermiştir."

Tarım-GFE'ne göre, mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 4,39 og yıllık yüzde 35,82 artış olduğuna dikkat çeken Çandır, "Tohumda aylık yüzde 1,91, enerjide yüzde 9,55, gübrede yüzde 9,60, ilaçta yüzde 3,60, veteriner hizmetlerinde yüzde 0,04, yemde yüzde 2,55 ve diğer kalemlerde ise yüzde 1,41 artış oldu" dedi.

Yıllık değişimlerde tohumda yüzde 33,58, enerjide yüzde 34,24, gübrede yüzde 48,33, ilaçta yüzde 20,30, veteriner hizmetlerinde yüzde 35,59, yemde yüzde 35,86 ve diğer kalemlerde ise yüzde 33,46 artış olduğunu dile getiren Ali Çandır, şöyle devam etti:

"Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında ise aylık yüzde 0,84 ve yıllık yüzde 25,17'lik artış yaşandı. Mart ayı Tarım-ÜFE aylık yüzde 3,85, yıllık 36,09 arttı. Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim, genel olarak üretici aleyhine seyretmiştir. Ancak Mayıs, Haziran, Eylül ve Ocak aylarındaki lehte durum, Mart ayında tekrar etmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonları tarım sektörünü dolaylı olarak etkilemeye devam ediyor. Mart ve Nisan aylarında yaşanan küresel olaylar dikkate alındığında, özellikle enerji ve gübre kalemleri başta olmak üzere, tarımsal girdi kalemlerinde ciddi artışların yaşanma riski yükselmiş durumdadır. Nitekim ilan edilen Mart ayı rakamları, bu riskin gerçekleştiğini göstermektedir."