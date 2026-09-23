ATB/Çandır: Tarımsal üretici fiyatları enflasyondaki artışın altında

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FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TÜİK’in Temmuz 2026 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) değerlendiren Çandır, tarım ve tedarik piyasalarındaki fiyat artışlarının tüketici fiyatlarındaki artışın altında kalmasının politika yapıcılar tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Tüketici tarafında gıda enflasyonunun aylık yüzde 1,61, yıllık yüzde 37,52 olduğunu anımsatan Çandır, işlenmemiş gıdada artışın aylık yüzde 2,37, yıllık yüzde 39,69; yaş meyve sebzede aylık yüzde 5,39, yıllık yüzde 41,84 olduğunu kaydetti.

Üreticinin yıllık kayıpları ortaya çıkıyor

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nin (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 2,31 arttığını belirten Çandır, bunun 15 yıllık temmuz ortalaması olan yüzde -0,23’ün üzerinde kaldığını söyledi. Yıllık yüzde 18,81’lik artışın ise 15 yıllık ortalama olan yüzde 27,1’in altında olduğunu belirtti. Çandır, bu ortalama ile tarımsal girdi maliyetlerindeki yüzde 33,68’lik ortalama artış karşılaştırıldığında üreticilerin uzun yıllar boyunca yıllık kayıplarının ortaya çıktığını ifade etti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nin aylık yüzde 2,51, yıllık yüzde 29,67 arttığını belirten Çandır, bu oranların uzun yıllar ortalamaları olan yüzde 1,71 ve yüzde 27,82’nin üzerinde kaldığını bildirdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 27,83; üretici düzeyindeki gıda kaleminin aylık yüzde 0,47, yıllık yüzde 33,41 arttığını kaydetti. Tarıma dayalı imalat sanayiindeki enflasyonun tarımdan yüksek seyrettiğini vurguladı.

Tarım-GFE’nin aylık yüzde 0,2 artışla son 10 yılın en düşük temmuz artışını gösterdiğini belirten Çandır, bu oranın 2015’ten itibaren temmuz ayları ortalaması olan yüzde 2,43’ün altında kaldığını söyledi. Yıllık yüzde 27,62’lik artışın 10 yıllık temmuz ortalaması olan yüzde 33,68’in altında gerçekleştiğini belirtti. Yıllık artışın son 6 yılın temmuz oranlarının altında kaldığını kaydetti. Aylık bazda tohumda yüzde 0,74, enerjide yüzde 4,82, ilaçta yüzde 1,31 artış; gübrede yüzde 3,16, veteriner hizmetlerinde yüzde 1,05, yemde yüzde 1,64 düşüş olduğunu kaydetti. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde ise aylık yüzde 1,48, yıllık yüzde 20,53 artış açıklandığını bildirdi.