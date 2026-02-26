ATB/Çandır: Yaş meyve sebze ihracatında miktar azalıyor, değer artıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası şubat ayı meclis toplantısı, Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. ATB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, ocak ayından bu yana kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun yağışların, örtüaltı üretim alanlarında ve meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açtığını anımsattı. 10 bin dekarın üzerinde örtüaltı alanı, 4 bin dekarın üzerinde de meyve bahçesi ve tarlanın etkilenmiş; binlerce üreticimiz doğrudan mağdur olduğunu belirten Çandır, şöyle devam etti: ‘’Özellikle TARSİM sigortası yaptıramayan üreticilerimiz için acil nakit desteğinin sağlanması, tüm üreticilerimizin mevcut kredilerin faizsiz olarak ötelenmesi ve yeni hibe ile uygun koşullu kredi imkânlarının hızla devreye alınması büyük önem taşımaktadır.’’

70 milyon dolarlık ihracat

Ocak ayı ihracat verilerini de değerlendiren Çandır, yaş meyve sebze ihracatında miktarın azaldığını, değerin ise arttığına dikkat çekti. Çandır, şunları kaydetti: ‘’Tüm maliyet artışlarına ve iklim kaynaklı zorluklara rağmen yaş sebze sektörünün kentimiz için stratejik ve döviz kazandırıcı niteliğini koruduğunu göstermektedir. Gerek ülkemiz gerek kentimiz yaş sebze ihracatı miktar olarak gerilerken değer bazında artmıştır. Antalya’mız miktarda yüzde 8’lik düşüşe rağmen değer olarak yüzde 15 artışla yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu tablo, ülkemizin temel sorunlarından olan birim ihracat fiyatlarının seviyesini de yükseltmeye destek sağlamıştır.’’

“Maliyet baskısına rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz”

Tarım sektörünün 2010’dan bu yana artan maliyet baskısına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Çandır, ‘’Ancak açık konuşalım. Bu yükü taşıyamayan üreticiler birer birer sektörden çekiliyor. Çünkü tarım sektörü, maliyet belirleyen değil, maliyete katlanan bir sektördür. Girdiyi hangi fiyata alacağımıza biz karar vermiyoruz. Ama ürünü, oluşan piyasa fiyatına satmak zorunda kalıyoruz. Tarımsal maliyet sadece gübre, mazot değildir. Maliyetlerin yarısından fazlası işçilik, kira, sulama ve finansmandır’’ dedi.