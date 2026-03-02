ATB/Çandır: Yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan ve beraberindekiler, 37. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. Ziyarette, Antalya ekonomisi, vergi bilinci ve kayıtlı ekonominin önemi konuşuldu. Antalya Defterdarı Karayılan, Vergi Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerle toplumda vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtirken, bu kapsamda kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vergi tahsilatı yüzde 90’a ulaştı

Antalya’nın vergi performansı ile ilgili bilgi veren Defterdar Karayılan, şunları kaydetti. ‘’Antalya’nın vergi gelirlerindeki artış eğilimi devam ediyor. Antalya’nın, Türkiye genelinde toplanan vergilerdeki payı son yıllarda 1,31’den, 1,81’e çıktı. Antalya, ödediği vergilerle kamu harcamaları karşılaştırıldığında bütçeye önemli katkı sağlayan illerin başında geliyor. 100 birimlik harcamaya karşılık bütçeye yüzde 139 katkı sağlayan bir kentiz. Antalya, yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geliyor. Türkiye sıralamasında ilk 6’dayız. Antalya kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz.”

Antalya vergi üreten bir kent

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın kayıtlara geçenin ötesinde vergi üreten bir kent olduğunu söyledi. Gelirlerin elde edildiği ilin hanesine yazılması gerektiğini vurgulayan Çandır, şunları kaydetti. ‘’Aslında dijitalleşmenin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir, yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır. Tarım sektörü ürettiğini, üretileni de ticarete kazandırıyor. Son dönemde döviz gelirlerinin enflasyonun altında kalması vergi gelirlerini etkiledi. Antalya Defterdarlığı’nın mükellef dostu uygulamaları memnuniyet verici. Her türlü sorunumuzda yanımızda olan, güçlü bir iş birliği yürüttüğümüz Defterdarlığımıza teşekkür ediyor, Vergi Haftası’nı kutluyorum.”