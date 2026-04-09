Ateşkes coşkusu güçlü ama temkinli olmak şart

ŞEBNEM TURHAN

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısında iki haftalık ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nda yeniden trafiğin başlamasıyla petrol ve doğalgaz fiyatları sert gerilerken TL varlıklar, Borsa İstanbul, altın yükseldi, dolar değer kaybetti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi savaş öncesi seviyelerine hızla geri dönmeye çalışırken yabancının sert satışından en büyük kaybı yaşayan bankacılık hisseleri ise tavan seviyeleri gördü. Türkiye’nin tahvil faizleri de sert geriledi, 5 yıllık iflas risk primi CDS 31 baz puan düşüşle 1 ayın dip seviyesi olan 254 puana geriledi. Uzmanlar yerlinin yoğun alımıyla borsada yaşanan coşkunun iki hafta boyunca devam etmesinin olası olduğuna işaret ederken ateşkesin sona ermesine denk gelen 22 Nisan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının bundan sonrası için belirleyici olacağına işaret etti.

Baskı kalkınca ralli başladı

ABD ve İran arasında ateşkes şimdilik sağlanmış gibi görünse de uzmanlar İsrail’in tavrının önemli olduğunu ve temkinli davranmak gerektiğine vurgu yaptı. Savaş boyunca TL varlıklar ve küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle sert satış baskısı altında kalırken iki haftalık ateşkes kararı nefes alınmasını sağladı ve tepki yükselişi başladı. Güçlenen risk iştahı ile piyasalarda rahatlama rallisi görülürken, ateşkes iki ülkenin daha uzun vadeli bir anlaşmaya varması için zaman kazanmasını da sağladı. Kalıcı bir barış için belirsizlikler İsrail faktörü başta olmak üzere halen daha ortada duruyor.

Banka ve ulaştırma öne çıktı

İki hafta da olsa baskıyı üzerinden atan TL varlıklar da dün güne iştahlı başladı. Borsa İstanbul BİST100 endeksinde sadece Tüpraş hisse fiyatındaki düşüş bir negatif etki yaratırken banka hisseleri tavan seviyesi gördü. BİST100 endeksinde gün içi yükseliş yüzde 5,9’a dayanırken, bankacılık endeksinde yüzde 9,7'yi geçti. Tüm endekslerde alıcı seyir gözlendi, işlem hacmi güçlü gerçekleşti ve BİST100 endeksindeki yükselişe en büyük katkı Aselsan ve Akbank’ın yanı sıra savaş baskısını üzerinden şimdilik atan Türk Hava Yolları hisseleri de Haziran 2023'ten bu yana en iyi performansına imza attı. BİST100 endeksi günü yüzde 4,76 yükselişle 13.536,8 puandan kapattı, bankacılık endeksi dün yüzde 8,54, ulaştırma endeksi yüzde 7,03 getiri sağladı.

Tahvil faizlerinde düşüş

Yabancının savaşın başlamasıyla birlikte hızla satışa döndüğü TL gösterge devlet tahvilleri de dün nefes aldı. İki yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 39,50'ye, 5 yıllık gösterge devlet tahvili yüzde 36,25'e, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 31,06'ya indi. Buna rağmen devlet tahvillerinde savaş önceki seviyelerin hala üzerinde kalınmaya devam etti. Yabancı bir analist ateşkesin bu kadar kısa sürede sağlanacağına inanmayan piyasanın iki haftalık ateşkese 'short'ta yakalandığını ve tahvillerdeki bu pozitif havanın daha çok pozisyon kapatmadan kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye için iki kritik tarih

Aynı analist Türkiye için bu iki haftalık ateşkes tarihlerinin çok kritik dönemlere denk geldiğine işaret etti. 17 Nisan’da S&P’nin kredi notu değerlendirmesi bulunduğunu 22 Nisan’da ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının açıklanacağını belirten uzman iki haftalık ateşkesin de tam 22 Nisan’da biteceğini söyledi. İsrail’in bir hamlesi olması ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini zorlayacağını belirten analist 17 Nisan ve 22 Nisan’da gelecek kararların yurtiçi piyasalar için belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

Altın fiyatlarında yön yukarı

Gram altın fiyatları da ateşkes coşkusundan nasibini aldı. Yeni güne altının ons fiyatındaki artışla yükselişle başlayan gram altın fiyatları dün gün içinde yüzde 1,5’in üzerinde yükseldi. Ve gram altın fiyatları 6 bin 957 liraya kadar geldi. Serbest piyasada ise gram altın fiyatlarında yükseliş yüzde 3’e yaklaştı ve 6 bin 900 liranın üzerine çıktı. Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 280 liraya, Cumhuriyet altını ise 46 bin 129 liraya kadar çıktı. Altının onsu, 4 bin 854 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar geçici ateşkesin ardından tahvil faizlerindeki düşüşün ve ABD Merkez Bankası Fed’den faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesinin altın fiyatlarını desteklediğini dile getirdi.

Her ülke kendi iç dinamikleriyle

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, 2 hafta boyunca ara ara gerilimin yine arttığının görülebileceğini belirterek “Ancak bundan sonra ateşkes sona erse de artık ateşkesi uzatmak için herkes çaba gösterecek. Bu yüzden bu saatten sonra her ülkenin kendi dinamikleriyle hareket edeceğini düşünüyorum. Bizim için nisan PPK ve bilançolar belirleyici olacak, bence endeks savaş öncesi seviyelerde yaz ortasına kadar dalgalanır. 305 dolar seviyesi bizim için referans olacak, ilk çeyrek finansalları genel olarak gayet iyi. Savaşın etkilerini 2.ceyrekten itibaren daha çok hissederiz. Bu yüzden ben Temmuz PPK toplantısında yeniden faiz indirimlerine başlanabileceğini ve o toplantıya kadar bu beklentinin fiyatlanacağını düşünüyorum. Özellikle CDS’teki hızlı geri çekilme bence önemli bir gösterge” diye konuştu.

Alımların tamamı yerliden

Bir diğer uzman bu hafta iyimserliğin devam edeceğine işaret ederek piyasada endeks seviyesi olarak o derece görünmese de şirketler bazında ciddi iskontolar oluştuğunu vurguladı. Tepki alımlarının gelmesinin normal olduğunu, alışların büyük kısmı hatta tamamının da yerliden kaynaklandığına işaret eden uzman, PPK kısmının ise soru işareti olduğunu belirtti. Şu anki beklentinin politika faizinin yüzde 40 fonlama faizine çekilmesi olduğunu hatırlatan uzman 2 haftalık süreçte petrol başta olmak üzere fiyatlamaların yakından izleneceğini dile getirdi. Bilanço sezonunun yaklaştığını söyleyen uzman bankacılık sektöründe ocak ve şubat iyi geçse de mart ayının sıkıntılı olduğunu bankaların yapacakları yönlendirmelerin de yılın geri kalanı için önemli olacağını vurguladı.