Atıklardan akaryakıt üretilecek, ithalatta ikame sağlayacak

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 bin metrekare alan üzerinde kurulacak tesiste, çeşitli atıkların ileri dönüşüm teknolojileriyle işlenerek motorin ve benzin üretimine dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yalnızca akaryakıt değil, karbon kömürü ve elektrik enerjisi de üretilecek. Tesis, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bölümünü de kendi bünyesinde karşılayarak yüksek verimlilik sağlayacak.

Dünyada enerji güvenliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemde hayata geçirilecek yatırımın, Türkiye’nin cari açığında önemli paya sahip enerji ithalatının azaltılmasına katkı sunması bekleniyor. Aynı zamanda kentlerde ve sanayi bölgelerinde oluşan atıkların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak proje, çevresel sürdürülebilirlik açısından da dikkat çekiyor. International Group for Alternatif Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mannaa Hijazi, yatırımın sadece bir üretim tesisi olmadığını, aynı zamanda çevre ve ekonomi arasında güçlü bir köprü kuracağını belirterek, “Bu sistem sayesinde atıklar bertaraf edilmek yerine ekonomik değere dönüştürülecek. Böylece hem çevre korunacak hem de enerji üretimine katkı sağlanacak” dedi.

Projenin yaygınlaşması halinde Türkiye genelinde oluşan atıkların değerlendirilmesiyle günlük yaklaşık 60 bin varil motorin ve benzin üretilebileceğini ifade eden Hijazi, bunun enerji arz güvenliği açısından stratejik bir potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Gaziantep’te başlayacak, Türkiye’ye yayılacak

2014 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Gaziantep’e yerleşen Mannaa Hijazi, projeyi aslında Türkiye’ye gelmeden önce Mısır’da Rus ortaklarla hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Ancak Türkiye’ye geldikten sonra yatırım kararlarını değiştirdiklerini belirten Hijazi, “Bu projeyi Türkiye’nin yararına olacak şekilde Gaziantep’te gerçekleştirmeye karar verdik” diye konuştu. Hijazi, projeye ilişkin teknik çalışmaların uzun yıllardır sürdüğünü kaydetti.

EPDK süreci tamamlandı

Yatırımın önündeki en önemli aşamalardan biri olan izin süreçlerinin tamamlandığını açıklayan Hijazi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerekli üretim izinlerinin alındığını ve tesis kurulum çalışmalarına hız verildiğini ifade etti. İlk etapta prototip sistemlerle günlük yaklaşık 1,5 ton üretim gerçekleştirileceğini belirtirken, süreç içerisinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağını söyledi. Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından benzer tesislerin Türkiye’nin farklı bölgelerinde de kurulmasının hedeflendiğini kaydetti.