Atıklardan elektrik üretimi yıllık yaklaşık 3 milyar kWh'a ulaştı

Mehmet KAYA

ANKARA - Bir grup gazeteciye değerlendirme yapan Öner hali hazırda Türkiye’de toplam 355 megavat (MW) kurulu güçte atıklardan elektrik üretim tesisi bulunduğunu hatırlattı. Bunların yılda 2 milyar 955 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik ürettiklerini vurgulayan Öner, yılda yaklaşık 1.2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının bu gazla karşılandığını anlattı. TAYED Başkanı Türkiye'nin yüksek biyometan potansiyeline de dikkat çekti.

TAYED Başkanı Öner, Türkiye’nin enerji teknolojilerinde önemli bir düzeye ulaştığını vurgulayarak, “Bugün artık çöp, yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir atık değil; ekonomik değere ve enerjiye dönüşen stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Öte yandan bugün Avrupa, Orta Doğu ve pek çok Afrika ülkesinden Türkiye’deki çöp gazı tesislerini model almak ve benzerlerini kendi ülkelerine kurmak için enerji heyetlerinin ülkemize gelmesi bu alandaki öncü rolümüzü de pekiştirmektedir” dedi.

Öner, ITC tarafından işletilen Antalya Katı Atık Entegre Tesisi’nin hem katı atık bertarafı hem de enerji üretimi açısından dünyanın en verimli entegre tesisi olduğunu belirterek, gaz elde etme yanında atık ısının da değerlendirildiğini, bunun teknolojik ve işletme açısından önemli gösterge olduğunu savundu.

"Atıktan enerji üretiminde YEKDEM mekanizması önemli"

Atıklardan enerji üretiminin ekonomik ve çevre yönünden katkı verdiğini anlatan Ali Rıza Öner “Bu tesisler, çevreye zarar verebilecek metanı yakalayarak hem sera gazı salımını azaltmakta hem de elektrik üretimiyle ekonomik fayda sağlamaktadır. Ancak bu modelin en önemli dayanağı olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) dönemini tamamlayan tesisler, bugün yeni bir finansman modeli arayışına itilmiştir. Bu durum, sektörü doğal olarak yeni bir evreye, yani biyometan çağına taşımaktadır” diye konuştu.

TAYED Başkanı Ali Rıza Öner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atıktan enerji üretimine yönelik vurgusundan sektör olacak memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Tüketilen doğalgazın yüzde 10'u kadar biyometan potansiyeli var"

Ali Rıza Öner Türkiye'nin atıklardan elde edilen doğalgaza eşdeğer biyometan gazı potansiyelinin de çok yüksek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bu süreç, teknik olarak biyometanizasyon olarak adlandırılır. Çöpten veya organik atıklardan elde edilen biyogazın metan oranı ortalama yüzde 55 civarındadır. Buna karşılık doğalgazın metan oranı yüzde 95 seviyesindedir.

Biyometan tesislerinde bu oran yüzde 99.5’e kadar çıkarılabilmektedir. Bu sayede elde edilen gaz, doğrudan BOTAŞ iletim sistemine veya şehir doğalgaz dağıtım hatlarına enjekte edilebilir niteliktedir. Bu yöntemle Türkiye, hem yerli ve yenilenebilir bir doğalgaz kaynağı yaratıp hem de karbon ayak izini ciddi biçimde azaltabilir.

Türkiye’nin teknik biyometan potansiyeli mevcut doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor Avrupa Birliği’nin 2030 itibarıyla doğalgaz hatlarına biyometan karışım oranı zorunluluğu getirmesi, Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlama ihtiyacını güçlendirmektedir.”