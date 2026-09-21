Atlas Portföy'den açıklama: Olağanüstü fon çıkışları likiditede geçici baskı yarattı

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Atlas Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yaptığı değişikliklere uyum süreci devam ederken, fon piyasası genelinde yaşanan olağanüstü fon çıkış taleplerinin likidite yönetimi üzerinde geçici baskı oluşturduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin tüm iş ve işlemlerini SPK mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürüttüğü belirtilirken, yatırımcılara yönelik sorumlulukların bugüne kadar eksiksiz yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, SPK'nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı İlke Kararı doğrultusunda Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklere en kısa sürede uyum sağlanması amacıyla gerekli planlamaların ivedilikle yapıldığı ve uyum sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Bununla birlikte, fon piyasası genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ve mevcut öngörü ile planlamaların önemli ölçüde üzerinde oluşan olağanüstü fon çıkış taleplerinin likidite yönetimi üzerinde geçici baskı oluşturduğu belirtildi.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 60 sayılı Bülteni'nde yer alan ilgili fonlara ilişkin sürecin başladığı aktarılan açıklamada, sürecin ilgili mevzuat ile yetkili kurumlar tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ve ilgili otoritelerle tam koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Şirket, süreç boyunca yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olacağını, tüm işlemlerin şeffaflık, özen ve mevzuata tam uyum ilkeleri doğrultusunda titizlikle yürütüleceğini bildirdi.