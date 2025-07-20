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Kart kullanıcıları dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor

Mobil şubelerde alışık olduğumuz “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de aktif hâle geliyor.

Haber Merkezi
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Kart kullanıcıları dikkat! ATM’de 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu oluyor
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Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor.  Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.

Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kural, hem rastgele tahmin edilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin kullanımını azaltmayı hedefliyor.

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