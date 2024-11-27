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İddia: ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Artık bu banknotlar çekilemeyecek!

Enflasyonun günlük yaşam üzerindeki etkileri artarken, Türk Lirası’nın alım gücündeki düşüş banknot kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Düşük değerli banknotların dolaşımdaki oranı azalırken, bu banknotlar ATM kasalarından da çekilmeye başladı. Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 itibarıyla ATM’lerde kullanımdan kaldırılacak banknotları açıkladı.

Haber Merkezi
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İddia: ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Artık bu banknotlar çekilemeyecek!
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2025 yılında bankaların ATM uygulamalarında önemli değişiklikler planlanıyor. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ATM’lerdeki banknotlara dair çarpıcı detaylar paylaştı.

"ATM'lerde sadece 200 liralık banknotlar yer alacak"

Enflasyonun yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türk Lirası’nın alım gücünü düşürürken, düşük değerli banknotların kullanımını da azaltıyor. Bu durum, bankaların ATM para akışını yeniden düzenleme kararlarına yansıdı. Ekonomist Şenol Babuşcu’nun açıklamasına göre, şu anda ATM’lerde 10, 20 ve 50 liralık banknotlar bulunmuyor. 2025 itibarıyla 100 liralık banknotların da çekilmesiyle ATM’lerde yalnızca 200 liralık banknotlar yer alacak.

2025 yılında 500 liralık banknotlar yolda

Babuşcu, ayrıca 2025 yılında 500 liralık banknotların piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bu yeni banknotların da ATM’lerde yerini alması bekleniyor. Söz konusu değişiklikler, nakit işlemlerinde önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

Nakit parada yeni dönem

Bu adımlar, düşük değerli banknotların dolaşımda azalmasına ve nakit kullanımının giderek daha yüksek tutarlara yönelmesine neden olabilir. Uzmanlar, dijital ödeme sistemlerinin yükselişiyle birlikte nakit para kullanımının da yeni bir evreye geçtiğini ifade ediyor.

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