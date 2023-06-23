ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Dünya Su Zirvesinde konuşacak

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, zirvenin su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak, ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Halil İbrahim Yılmaz, Dünya Bankası Su ve İklim Danışmanı Hila Cohen Mizrav moderatörlüğünde gerçekleşecek “Kuraklığa Direnç- Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar” başlıklı Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar oturumunda konuşacak.

Halil İbrahim Yılmaz açıklamada, temiz suya erişimin giderek artan bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, “Su, tüm insanlık için bir ‘hak’. Ve bu hak ne yazık ki, bilinçsiz tüketim ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmayışı nedeniyle ya kuruyarak ya da küresel ısınmayla buharlaşarak elimizden kayıp gidiyor. Yerküremizin verdiği kırmızı alarmı bir an önce duymalı ve insanlık olarak iklimle mücadele konusunda harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir su yönetimi ve su arıtma ile ilgili geliştirilen teknolojilerin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerekiyor. Teknolojiyi yaymazsak tüm dünyanın suyunu bulandırırız. Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız” dedi.