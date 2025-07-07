ATO Başkanı Baran: Ankara yurt dışı uçuşların hub’ı olmak için hazır

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Esenboğa Havalimanı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, uzun süredir Ankara’dan yurt dışı uçuşların artırılmasını talep eden Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran umutlandı.

Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Baran, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Ankara’nın uçuşların merkezi olması için daha güçlü imkanlara sahip olacağını bildirdi.

Ankara’nın coğrafi, ekonomik ve lojistik üstünlüklerinin, uluslararası uçuşlarda bir merkez olması için güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade eden Baran, Türkiye’nin gururu THY’nin de Ankara’yı merkez olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ankara’dan 15 civarında havayolu şirketinin yurt dışına uçuş gerçekleştirdiği bilgisini veren Gürsel Baran, “Şehrimizden yurt dışına uçan çok sayıda havayolu şirketi var, ancak dünya markası haline gelen THY ile sadece İstanbul’a uçulabiliyor. Ankaralılar, THY ile dünyaya uçmak istiyor” dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nın devam eden çalışmalarla yıllık yolcu kapasitesinin artacağını kaydeden Baran, “Esenboğa, tüm Anadolu’ya hizmet verebilecek güçlü bir merkez haline geliyor. Bu altyapıyı, dış hat uçuşları arttırarak ülkemize yatırıma, ihracata, turizm gelirine dönüştürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın aynı zamanda bölgesel bir ekonomik güç olduğuna dikkat çeken Baran, 2026 yılı Temmuz ayında gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile de zaten 32 ülkenin Ankara’da buluşacağını, bunun bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.