ATO Başkanı Baran: Ankara’ya serbest bölge kurulmalı

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin 21’inci serbest bölgesinin Ankara’ya kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye ekonomisine İstanbul’dan sonra en çok katkıyı sağlayan Ankara’nın 12.4 milyar dolar ihracatla 4’üncü sırada yer aldığını söyledi.

İthalatta ise 17.7 milyar dolarla Ankara’nın üçüncü olduğunu kaydeden Baran, “Organize sanayi bölgeleri, teknokentleri ile tam bir üretim ve ticaret merkezi niteliği taşıyan Ankara, Türkiye’nin 21. Serbest Bölgesi’nin kurulması için en uygun şehirdir” dedi.

Türkiye’de 19’uncu serbest bölgenin İzmir Bergama’da açıldığını, 20’nci bölgenin de yine İzmir Menemen’de açılması kararının alındığına dikkat çeken Baran, “Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanımızın yetkili olduğu ilgili yasal düzenlemelerde yer alıyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 21. Serbest Bölge için Ankara olarak talip olduğumuzu duyurmak ve serbest bölge talebimiz konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye’nin 21. Serbest Bölgesi’nin kurulması için en uygun şehir Ankara’dır” diye konuştu.

Gürsel Baran, bu taleplerini 26 Eylül’deki ATO Meclis Toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ilettiklerini hatırlattı.

Ankara’nın üretim hacmi kadar katma değeri yüksek üretim yapan bir şehir olduğunun altını çizen Baran,

“Ankara üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara’da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracaktır” diye konuştu.