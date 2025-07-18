ATO Başkanı Baran: Ankara’ya serbest bölge kurulması Anadolu için stratejik bir adım olur

ANKARA (EKONOMİ) -Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara’ya kurulacak serbest bölgenin Anadolu için atılacak stratejik bir adım olacağını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Baran, Ankara’nın coğrafi, lojistik, sektörel ve beşerî sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda olduğunu belirterek, “Ankara’nın serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, marka değerini artırarak Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur” dedi.

ATO olarak Başkente serbest bölge kurulması çağrısını her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Baran, Ankara’ya en yakın serbest bölgenin 330 kilometre mesafede bulunduğu bilgisini verdi.

Ankara’nın savunma sanayiinden medikal teknolojilere, makine ve otomasyon sistemlerinden yazılım ve bilişime kadar güçlü bir sektörel altyapıya sahip olduğunun altını çizen Baran, “Ankara yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci sırada yer alırken, Gayrisafi Yurt İçi Hasılamıza sağladığı 2,5 trilyonluk katkı ve yüzde 9,6 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Üniversiteleriyle, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, ar-ge, teknoloji geliştirme ve tasarım merkezleriyle, yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik dönüşümün de öncüsü durumundayız” diye konuştu.

“Limanı olmayan üç ilde serbest bölge var”

Ankara’da liman olmadığı için serbest bölge kurulmadığının ifade edildiğini hatırlatan Gürsel Baran, “Türkiye’de limanı olmadığı halde üç ilimizde Serbest Bölge bulunuyor. Ankara liman şehri olmasa da, İstanbul’a, Konya’ya, Eskişehir’e, Yozgat’a, Sivas’a Yüksek Hızlı Tren’le ulaşılabilen, Türkiye’nin dört bir yanına hem demiryolu, hem de karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Havalimanı’na sahip bir şehir” ifadelerini kullandı.