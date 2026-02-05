ATO Başkanı Baran: Artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması fiilen mümkün değil

Maruf BUZCUGİL - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, BDDK’nın kredi kartı limit sınırlamasında eğitim ve sağlık ödemelerini düzenleme dışı bırakmasını olumlu ve önemli bulduklarını, ancak düzenlemenin genel olarak ticaret ve hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Baran, “Artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması fiilen mümkün değil” dedi.

EKONOMİ Gazetesi’ne BDDK’nın kredi kartı limit sınırlamasını eğitim ve sağlık ödemeleri için düzenleme dışı bırakmasını değerlendiren Baran, “Eğitim ve sağlık alanında tanınan istisnanın, diğer zorunlu ve ticaretin sürekliliği açısından kritik harcama kalemlerini de kapsayacak biçimde genişletilmesinin, hem ekonomik denge hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağına inanıyoruz” mesajını verdi.

Perakende ve hizmet sektörü olumsuz etkilenecek

ATO Başkanı Gürsel Baran şunları söyledi:

"Eğitim ve sağlık harcamalarının bu düzenleme dışında tutulmasını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gözeten ve yerinde bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu istisna, sosyal hassasiyet açısından olumlu ve önemli bir adım. Ancak kredi kartlarının kullanım alanı, eğitim ve sağlık harcamalarıyla sınırlı değil.

Günümüzde kredi kartları, ticaretin sürekliliği, hizmet sektörünün ayakta kalması ve hane halkının günlük yaşamını sürdürebilmesi açısından temel bir ödeme aracı haline gelmiş durumda.

Konutla bağlantılı giderler, sigorta ödemeleri, ulaşım, konaklama, beyaz eşya, bakım-onarım ve benzeri pek çok zorunlu harcama kredi kartı yoluyla yapılıyor. Parasal gelişmelere paralel olarak nakit taşımanın hem pratik hem de güvenli olmaktan çıktığı bir dönemdeyiz.

Artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması fiilen mümkün değil. Bu nedenle kredi kartı limitleri, sadece bir tüketim kolaylığı değil, ekonomik hayatın işleyişi açısından da kritik bir unsur.

Kredi kartı limitlerine getirilen genel kısıtlamaların, eğitim ve sağlık harcamaları dışındaki alanlarda iç talebi baskılayarak, özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin satışlarını ve nakit akışını olumsuz etkileyeceği kanaatindeyiz. Bu durumun, ticari zincir boyunca üretimden istihdama kadar uzanan bir etki alanı oluşturması riski söz konusu."

"İstisna genişletilsin"

Baran, ATO’nun kredi kartı limit düzenlemesinde istisnanın genişletilmesi talebini şöyle dile getirdi:

"ATO olarak beklentimiz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda atılan adımların, ticari hayatın gerçekleriyle uyumlu, sektör bazlı ve ölçülü şekilde uygulanması. Eğitim ve sağlık alanında tanınan istisnanın, diğer zorunlu ve ticaretin sürekliliği açısından kritik harcama kalemlerini de kapsayacak biçimde genişletilmesinin, hem ekonomik denge hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağına inanıyoruz."

Gürsel Baran BDDK düzenlemesi için ne demişti?

TOBB Ticaret Konseyi başkanlığını da yürüten ATO Başkanı Baran, BDDK’nın kredi kartı limitleri sınırlamasına ilk olarak şöyle tepki göstermişti:

"Eğitim ücretleri, özel okul ve üniversite ödemeleri, hastane ve sağlık harcamaları, sigorta primleri, ulaşım, konaklama gibi pek çok gider, kişinin ödeme gücüne göre bankalar tarafından verilen- kredi kartları aracılığıyla ödeniyor. Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır.”

Baran, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları ve mali disiplini desteklediklerini ancak kart limiti sınırlamasının, reel sektör ve vatandaşların günlük hayatına etkilerinin bütüncün anlayışla ele alınması gerektiğini belirtmişti.