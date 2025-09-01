ATO Başkanı Baran: Büyüme rakamları ekonomimizin potansiyelini yansıtıyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 2025 yılının 2’nci çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSİYH) verilerini değerlendirdi.

Baran, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası ve bölgede yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2’nci çeyreğinde yıllık bazda gerçekleşen yüzde 4,8’lik büyümenin geleceğe umut verdiğini belirtti.

"Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor"

"Dezenflasyon süreci, sıkı para politikası ve küresel belirsizliklere rağmen büyüme rakamlarında vites yükselttik. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. İş dünyamız adına umut ve motivasyonumuz daha da arttı. Türkiye ekonomisi, enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya konulan sıkı para politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Yılın 2’nci çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüzde 4,8’lik büyüme, ekonomimizin dayanıklılığının ve potansiyelinin göstergesi. Sanayii sektörünün ivme ve toparlanmayla büyümeye yüzde 6,1, inşaat sektörünün yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 7,1 ve hizmetler sektörünün yüzde 5,6’lık katkısını olumlu buluyoruz. 2’nci çeyrekte yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelen yüzde 4,8’lik ivmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin desteklenmesi kritik önem taşıyor. KOBİ’lerimizin desteklenmesi, üretim ve ihracatta yeni rekorların kapısını aralayarak, büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır."