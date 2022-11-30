ATO Başkanı Baran: Ekonomimiz bağışıklığını güçlü tutmaya çalışıyor

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, tüm iç ve dış zorluklara rağmen Türkiye’nin yüzde 3,9 büyümesinin önemli olduğunu söyledi. Baran, küresel ekonomide resesyon tehlikesinin sürdüğü dönemde Türkiye ekonomisinin bağışıklığını güçlü tutmaya çalıştığının altını çizdi.

Baran, pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünya ekonomisinin önemli bir kırılmadan geçtiğinin altını çizerken, “ Küresel ekonomide durgunluk oluşturan salgının ardından savaşın etkileri, tedarik zincirlerindeki bozulma, enerji ve gıda temini gibi sorunların ekonomik büyümeye baskı yaptı.” diye konuştu.

Baran’ın devamında şunları söyledi: “Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye’nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir. Ancak küresel sistemin geldiği yapı itibarıyla hiçbir ülke dış etkilerden bağımsız bir şekilde ekonomik büyümesini belirleyemez. Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisine ivme kaybettirmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerektiği gibi karamsar tablo çizmek de doğru değil. Türkiye ekonomisi zaten doğru bir rotada gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte katma değerli üretimi teşvik etmek, bunu sağlayacak yatırımları desteklemek, büyümenin devamlılığına katkı sağlayacaktır. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye’nin önü açıktır.”