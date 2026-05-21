ATO Başkanı Baran: İnşaat sektöründe asgari işçilikte hakkaniyetli hesaplama sistemi oluştu

ATO’nun çalışmalarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin müteahhidin inşaat bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan "ilişiksiz belgesi" alırken karşılaştığı asgari işçilik uygulamasındaki düzenleme değiştirildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi’nin uzun süredir yürüttüğü çalışmaların sonuç verdiğini ifade ederek, "Reel sektörün sesine kulak vererek sorunların çözümü konusunda destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan’a ve SGK Başkanımız Sayın Yunus Elitaş’a şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Maliyet hesaplamasında hakkaniyetli sistem getirildi

İnşaat sektörünün Ankara’daki yaklaşık 40 bin, Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin üyesini ilgilendiren önemli bir sorunun çözüldüğünü kaydeden Baran, mevcut uygulamada özellikle birden fazla yıla yayılan inşaat projelerinde prime esas kazanç tutarının adil ve rasyonel olmayan şekilde yüksek hesaplandığını belirtti. Yeni düzenlemeye ilişkin bilgi veren Baran, başladığı yıl içinde tamamlanan inşaatlarda maliyet hesabında inşaatın bittiği tarihte geçerli olan birim maliyet bedelinin esas alınmaya devam edeceğini ifade etti.

Baran, başladığı yıldan sonraki yıllarda tamamlanan inşaatlarda ise maliyet hesabının inşaatın bitirildiği yıl dışındaki yıllara ait birim maliyet bedellerinin aritmetik ortalamasına göre yapılacağını kaydetti. Düzenleme ile sektörde önemli bir maliyet kaleminin daha gerçekçi seviyeye indirildiğini vurgulayan Baran, "Bu değişiklikle inşaat sektöründe asgari işçilik uygulaması konusunda hakkaniyetli bir hesaplama sistemi oluştu. Komitemizin üyeleri için yaptığı çalışma, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm müteahhitlere fayda sağladı" dedi.