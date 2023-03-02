ATO Başkanı Baran, Kavcıoğlu ile bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret ederek, deprem sonrası ticari hayat ile finansman ihtiyacı konularını ele aldı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Baran, depremin yaşandığı 11 ilde ekonominin olumsuz etkilenmemesi için alınan önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını iletti.

Gürsel Baran açıklamasında; "Deprem bölgesinde finansman sıkıntısı yaşanmaması için firmaların aldıkları yeni kredilerin makro ihtiyati tedbirler kapsamı dışında tutulacağını ifade eden Sn. Kavcıoğlu, üyelerimizin deprem bölgesindeki işletmelerle ticari ilişkilerinden doğan vadesi gelmiş çek ve senet alacaklarını tahsil edememesi durumunda, çek ve senet tutarı kadar kredi başvurusunda bulunabilecekleri bilgisini de verdi. Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde reel sektörümüzün desteklenmeye devam edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.