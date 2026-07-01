ATO Başkanı Baran: Kredi sınırlaması gevşesin, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi verilsin

ANKARA (EKONOMİ)

Bu dönemde yüksek faiz ve finansman sıkıntılarının işletme sermayelerini erittiğini belirten Gürsel Baran, bunun işletmelerin elini kolunu bağladığını belirtti.

Takipteki kredilerin bir yılda yüzde 126 artarak 5.7 milyar dolara yükseldiğini ifade eden ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini başlatması gerektiğini kaydederek, “Reel sektöre ayrılan kaynaklar daha kapsamlı bir şekilde devreye alınmalı. Ekonominin çarklarını döndürecek faiz oranı ile mümkünse sıfır faiz oranı ile beş yıl gibi uzun vadeli geri ödeme takvimiyle kredi imkânları genişletilmelidir” diye konuştu.

“Değer artış kazancı ve tapu harcına vergi istisnası önerisi”

Kredi kullanımında yüzde 5 olarak uygulanan BSMV’nin belli bir süre alınmamasını da isteyen Baran, “Belirlenecek bir takvim içerisinde, gerçek kişilerin gayrimenkul satarak işletmesine sermaye olarak koyması halinde değer artış kazancına gelir vergisi istisnası, tapu harcına da geçici istisna getirilmeli” önerisinde bulundu.

Faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamaların devreye alınması gerektiğini de ifade eden Baran, yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşvikler ile kamu satın alım prensiplerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

ATO Başkanı Baran’ın reel sektöre finansman için dile getirdiği 7 öneri:

1-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mutedil bir şekilde faiz indirim sürecini başlatmalıdır. Aşağı yönlü eğilim göstermeyen faiz oranı gelecek için enflasyon beklentisinin yukarıda kalması sonucunu doğuruyor.

2-Bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemeler gevşetilmelidir.

3-Reel sektöre ayrılan kaynaklar daha kapsamlı bir şekilde devreye alınmalı. Ekonominin çarklarını döndürecek faiz oranı ile mümkünse sıfır faiz oranı ile beş yıl gibi uzun vadeli geri ödeme takvimiyle kredi imkânları genişletilmelidir.

4-Hali hazırda, kredi kullanırken yüzde 5 gibi bir oran olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi belli bir süre alınmamalıdır.

5-Belirlenecek bir takvim içerisinde, gerçek kişilerin gayrimenkul satarak işletmesine sermaye olarak koyması halinde değer artış kazancına gelir vergisi istisnası, tapu harcına da geçici istisna getirilmelidir.

6-Faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamalar devreye alınmalıdır.

7-Yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşvikler, kamu satın alım prensipleri genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.