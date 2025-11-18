ATO Başkanı Baran: Önceliğimiz KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, TOBB öncülüğünde KGF aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredisi’nin ikinci diliminde kredi hacminin 50 milyar liraya yükseltilmesinin, önemli bir destek olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Baran, üyelerini Nefes Kredisi desteğinden yararlanmaya davet ederken, önceliklerinin KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi olduğunu bildirdi.

"Başvurular 19 Kasım’da başlayacak"

Desteğin, enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacağını belirten Gürsel Baran, 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredinin başvurularının 19 Kasım’da başlayacağını aktardı.

Baran, kredi limitinin artırılmasına destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF’ye teşekkür etti.



