  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ATO Başkanı Baran: Önceliğimiz KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi
Takip Et

ATO Başkanı Baran: Önceliğimiz KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ve hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilen Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ATO Başkanı Baran: Önceliğimiz KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi
Takip Et

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, TOBB öncülüğünde KGF aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredisi’nin ikinci diliminde kredi hacminin 50 milyar liraya yükseltilmesinin, önemli bir destek olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Baran, üyelerini Nefes Kredisi desteğinden yararlanmaya davet ederken, önceliklerinin KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimi olduğunu bildirdi.

"Başvurular 19 Kasım’da başlayacak"

Desteğin, enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacağını belirten Gürsel Baran, 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredinin başvurularının 19 Kasım’da başlayacağını aktardı.
Baran, kredi limitinin artırılmasına destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF’ye teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklamasıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklamasıSavunma Sanayi

 

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!Gündem

 

 

 

Ekonomi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Traktör sanayi alarm veriyor
Traktör sanayi alarm veriyor
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı